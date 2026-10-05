Quién fue el primer eliminado de Masterchef Celebrity

Tuvo lugar la primera Gala de Eliminación de Masterchef Celebrity , en la pantalla de Telefe, en la que los participantes debieron cocinar una versión principiante del plato que el banfileño Ian Lucas presentó para la final y con el cual ganó.

El jurado debió debatir sobre quién sería el primero en dejar las cocinar. Luego de tomar la decisión, Damián Betular le pidió a Grego Rossello, Pablo Migliore, Luck Ra, Marta Fort y Nazareno Casero que pasen al frente y les dijo que estuvieron bien y que siguen una semana más en las cocinas.

Maru Botana llamó al frente a Lizy Tagliani, Mike Amigorena, Morena Beltrán y Campi, y les anunció que son los mejores platos de la noche, por lo que pasan a la siguiente semana.

Finalmente, Germán Martitegui llamó a Diego Ramos, Alejandro Lerner y Pachu Peña. “Son los tres platos menos logrados de la noche. La verdad que no sé si es por ser la primera vez o qué, pero fue muy difícil decidir, pero uno de ustedes tres hoy abandona las cocinas de Masterchef”, detalló el chef a los tres participantes.

“El cocinero que será el primer eliminado de esta temporada y abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es… Pachu Peña”, confirmó Germán Martitegui. “Pachu te vimos muy poco lamentablemente, fue una alegría conocerte un poco, fue muy corto. Creo que los nervios o lo que sea, no te dejaron mostrar todo el potencial que podías tener. Pero gracias por haber venido y estar acá”, agregó luego el chef.

Pachu Peña dejó MasterChef Celebrity.

Damián Betular afirmó: “Corto pero bueno, ¿la pasaste bien esta semana?”. A lo que el participante confesó: “La pase muy bien, gracias a todos de corazón, me trataron maravillosamente bien”. En ese momento, el pastelero indagó: “Siempre preguntamos lo mismo al primero que se va, ¿si hay repechaje te vamos a ver acá de vuelta?”.

Al escuchar la respuesta de Pachu Peña, de que sí volvería al repechaje, Maru Botana expresó: “Yo creo que lo que más vamos a extrañar es tu risa del fondo y tu humor, me encantaría que vuelvas en el repechaje”.

Antes de retirarse, Pachu Peña expresó: “Recuerden, un día sin risas es un día perdido”. Entonces dejó su delantal en la estación y abandonó las cocinas entre lágrimas.