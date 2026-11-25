Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana llegaron a plantearse una doble eliminación en MasterChef Celebrity ante los flojos platos hechos por Julieta Poggio y Luciana Geuna. De todos solo una de ellas dejó el certamen de Telefe y no hubo sorpresas.

Julieta Poggio hizo sorrentinos de ricota y hongos a la crema, cocinados directamente en el fondo de cocción. “Le agregué crema y manteca, y practiqué mucho hacer pasta. Son mi comida favorita, en especial unos fideos moñitos con manteca y queso después del boliche”, comentó la ex Gran Hermano.

Maru Botana le recomendó hacer sorrentinos “con menos pollerita” y Damián Betular le brindó indicaciones sobre cómo realizar correctamente pastas al brodo, ya que lo que presentó era “pasta con salsa” y no la intención original de pastas en el caldo.

Luciana Geuna preparó un risotto de hongos y ojo de bife desmechado. “¿Está cortado con cuchillo o con los dientes?”, le preguntó Damián Betular al ver cómo se encontraba la carne en el plato.

El jurado eterminó que “la carne no aportó mucho” y que le faltaban hongos al risotto. “Los puntos del arroz son a criterio de cada uno, pero quizás está demasiado al dente”, indicó, por lo que Germán Martitegui aclaró ante la duda que le faltaba cocción al arroz.

Luego de los mejores platos, convocaron a Luciana Geuna, Julieta Poggio, Pablo Migliore y Grego Rossello contándoles que entre ellos cuatro estaba la persona o las dos personas eliminadas. La eliminada fue la periodista.

La despedida de Luciana Geuna en Masterchef Celebrity

“Estoy seguro de que el risotto de tu casa es mucho más rico del que te salió hoy. Te tenés que ir con la frente en alto”, le dijo Martitegui a Luciana Geuna en la despedida de Masterchef Celebrity.

Betular valoró el profesionalismo de Luciana y le pidió que se prepare para volver en el repechaje de la temporada. “Gracias por estar acá y por dejarnos conocerte, y gracias por ser la periodista que sos”, agregó Maru para la eliminada.

Luciana Geuna se quebró en llanto al declarar su felicidad por haberse animado a participar de una competencia como Masterchef Celebrity y le envió un saludo especial a su marido y sus hijos.