Dos cuentos hechos en Lomas y premiados por un jurado de expertos.

El concurso de cuentos Mi Historia Cotidiana 2026 celebró su décima edición con una ceremonia de entrega de premios en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora . El certamen registró un récord de participación y distinguió a autores de las categorías Adolescentes y Jóvenes y Adultos.

En la categoría A, destinada a adolescentes y jóvenes, el primer premio fue para Evelyn Azul Acosta, de 16 años y oriunda de Lomas de Zamora, por su obra Más allá del terror. El segundo puesto quedó en manos de Leandro Contreras, mientras que Valentina Plaza Errecalde obtuvo el tercero.

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Por su parte, en la categoría B, correspondiente a adultos, Magdalena Díaz Pérez recibió el primer premio por Destejos. La escritora tiene 45 años y es de Banfield. Ricardo Nahuel Acevedo consiguió el segundo lugar y María Rosa Bravo completó el podio.

La evaluación de los trabajos estuvo a cargo de un jurado conformado por Sil Pérez, Jorge Cabrera, Dietris Aguilar y Andrea Ginés, reconocidos referentes del ámbito literario.

Tras la ceremonia, desde la organización agradecieron a quienes participaron y destacaron que el concurso lleva diez años promoviendo la creación literaria y poniendo en valor el talento local.

Sil Pérez, integrante del jurado, también compartió su emoción por la experiencia y destacó la alegría de los participantes al recibir sus reconocimientos. Además, expresó su deseo de que los escritores continúen desarrollando sus proyectos y persiguiendo sus sueños.

La ceremonia contó con la presencia de la jefa de Gabinete municipal, Sol Tischik; el titular de la Agencia Cultura Lomas, Matías Gasparrini, y el coordinador de Literatura Lomas, Hugo Bento.

Los cuentos ganadores

El primer premio fue para Evelyn Azul Acosta, de 16 años, por su cuento "Más allá del terror".

Más allá del terror -EVELYN AZUL ACOSTA-

Me llamo Liam. Nadie me escucha ni me presta atención. Mis padres dicen que ya soy

grande y no necesito atención porque soy adolescente. A veces me siento invisible, pero

intento que no me afecte.

Hoy es mi primer día de secundaria. Estoy nervioso porque la escuela está junto a un

bosque oscuro que siempre me dio miedo.

Durante Educación Física escuché una voz desesperada que gritaba:

—¡Liam!

Provenía del bosque, pero nadie más pareció escucharla. La voz me resultaba conocida,

aunque no recordaba de dónde. Decidí ignorarla.

Al regresar a casa vi extrañas luces entre los árboles. Más tarde, mi madre me sirvió

ñoquis con tuco. De pronto, parecían gusanos retorciéndose; la salsa, sangre, y la carne

estaba podrida. Levanté la mirada: mi madre no tenía rostro. Mi padre y mi hermana

tampoco. Aterrorizado, comí y fui a dormir.

A las tres de la mañana, la voz volvió a llamarme. Desde mi ventana vi nuevamente las

luces. Necesitaba descubrir qué ocurría.

Salí al jardín y corrí hacia el bosque. Las luces brillaban cada vez más.

De repente, aparecí en una habitación blanca. Mi madre estaba a mi lado.

—Al fin estás aquí —dijo.

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En la categoría adultos, Magdalena Díaz Pérez recibió el primer premio.

Destejos -MAGDALENA DÍAZ PÉREZ-

Nunca me gustó quedarme la noche en vela. Jamás. Me parecía que mientras todos

dormían algo se moría y yo no quería estar despierta para ser testigo. Ahora es

diferente, la vida con hijos hace que necesites paz y silencio. Y eso solo te lo da la noche.

Me inquietan las de luna negra, más cerradas, parece que hubiera un silencio infinito e

inquebrantable. Como si algo pudiera estar por explotar. Son noches que prefiero no

quedarme. Ni siquiera siento un ladrido, ni una moto a toda velocidad, ni un pájaro.

Como si el universo entero estuviera en su guarida inquieta y expectante. Las noches de

luna llena en cambio, son turbulentas, exultantes. La luz que nos da la luna hace que nos

sintamos más seguros, como si fuera que alguien dejó prendida la luz del baño. Esas

noches son mis preferidas. Son las que más telares produzco y realizo los diseños más

vivos. Tejo y destejo. Muchas veces destejo. Un nudo, un pensamiento que hizo que

perdiera el hilo, un color que no va. Destejo que me recuerda que tengo que atender a lo

que hago, que la rumiación de mis pensamientos hace que pierda tiempo. Entonces tejo

y medito. Observo mis pensamientos. Soy como una leona, controlando que ninguno me

estorbe la tarea. Y sigo tejiendo.