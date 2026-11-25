El acusado es un comerciante de la Feria La Salada.

La joven de 18 años de Lomas de Zamora que denunció a su jefe por un presunto abuso sexual en un local de ropa del barrio porteño de Flores aseguró que teme sufrir represalias por parte de la pareja del acusado, quien la habría amenazado días atrás.

En diálogo con La Unión , contó que la mujer se presentó en otro lugar donde trabajaba, aunque ella no estaba presente, y protagonizó una discusión con una compañera.

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Grave Una joven de Lomas de Zamora denunció a su jefe por abuso sexual en un local de Flores

"Hace unas semanas me fue a hacer quilombo al lugar donde trabajaba, por suerte yo no estaba. Pero le habló muy mal a mi compañera", relató la joven.

Según explicó, tanto el hombre denunciado como su pareja son feriantes de La Salada y también desarrollan actividades comerciales en Flores, donde habría ocurrido el episodio denunciado.

El temor a las represalias

La nueva situación se suma a la preocupación que la joven había manifestado desde que realizó la denuncia. En su presentación, sostuvo que decidió no regresar al comercio donde trabajaba porque temía por su integridad física.

Semanas atrás, este medio publicó la denuncia de la joven por presunto abuso sexual ocurrido el 22 de junio pasado en un local de indumentaria de la avenida Avellaneda al 3300, en el barrio porteño de Flores.

De acuerdo con su declaración, el hombre la habría sujetado de ambos brazos e intentado besarla cuando estaban cerrando el comercio. La causa fue caratulada como "abuso sexual simple" y quedó bajo intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 58, Secretaría N.º 64.