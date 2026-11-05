Denuncian amenazas y acoso tras la condena por el crimen de Claudio Lencina: "El asesino está preso, pero..."

La condena a 17 años de prisión contra Javier Alejandro Toscano González por el asesinato de Claudio Lencina no terminó con el temor de la familia de la víctima, que denunciaron que continúan sufriendo amenazas y situaciones de acoso atribuidas al entorno del condenado, incluso a través de las redes sociales.

“El asesino está preso, pero su familia no”, expresó Natasha, hija del vecino de Villa Centenario asesinado, quien aseguró que el hostigamiento se mantuvo durante el desarrollo del juicio y que no cesó después de conocerse la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas de Zamora .

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Como parte de las pruebas, la mujer compartió a La Unión una captura de una publicación en redes sociales en la que aparece la imagen de un niño junto a un mensaje burlón e intimidatorio: “Anda custodiada la vieja, tiene miedo, dice. Jajaja”.

La familia sostiene que este tipo de publicaciones profundiza el clima de preocupación que atraviesan desde el crimen y que afecta también a los más chicos.

Una de las últimas publicaciones que generaron temor en las víctimas.

La condena por el crimen de Claudio Lencina

El martes pasado, el TOC 8 de Lomas de Zamora condenó a Toscano González a 17 años de prisión por el homicidio de Claudio Lencina, ocurrido el 9 de noviembre de 2024 en Villa Centenario.

La investigación y el debate oral determinaron la responsabilidad de Toscano González en el asesinato de su exsuegro, a quien mató a balazos luego de que este interviniera para defender a su hija.

Ahora, con la condena dictada, los familiares de Lencina reclaman que el fallo judicial no alcanzó para recuperar la tranquilidad: el acusado está preso, pero sostienen que el miedo continúa.