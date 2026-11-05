Robots, cohetes y casas inteligentes: el San Bonifacio de Lomas hace su muestra anual

El Instituto Tecnológico San Bonifacio de Lomas de Zamora realizará la muestra anual de los proyectos que desarrollaron los estudiantes para poner en práctica sus conocimientos, fortalecer sus habilidades y descubrir nuevos intereses.

La Expo Sanbo 2026 tendrá lugar este sábado, de 10 a 14, en las instalaciones de la escuela técnica ubicada sobre la calle Francisco Siritto 370 . Los vecinos podrán conocer producciones de robótica, automatización, energías renovables, diseño 3D, prototipos de vehículos y dispositivos . También habrá experiencias científicas, artísticas y literarias .

"El objetivo de la muestra anual es compartir con la comunidad los logros de un año de aprendizaje, creatividad y crecimiento. Los estudiantes van a exponer más de 35 proyectos de electromecánica, construcciones, electrónica, arte, literatura, prácticas del lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales ", detalló Diego López, director del San Bonifacio.

Robots, casas inteligentes, autos con motor a goma, un satélite que puede recibir distintos datos e imágenes, cohetes, videojuegos, impresiones en 3D, maquetas y una pantalla LED que se maneja con una aplicación para celular son algunos de los proyectos que formarán parte de la expo.

También habrá un torneo de ajedrez, proyección de cortometrajes basados en cuentos de Jorge Luis Borges y funciones teatrales de las obras "El desentierro de la Angelita", "El conventillo de la Paloma", "Las olorosas aventuras de William Calderón", "La nona" y "Esperando la carroza". Además, los estudiantes armaron un stand de terror con leyendas del San Bonifacio, historietas japonesas y trabajos basados en el análisis de artistas y obras censuradas durante la última dictadura militar.

Los vecinos podrán conocer diferentes proyectos y producciones.

"Este año también se llevó a cabo un proyecto que puso el foco en la ciberludopatía, el juego y el impacto de las apuestas online en adolescentes. Tuvimos talleres coordinados con el Municipio de Lomas que fueron muy importantes para promover la reflexión", destacó López, que tiene una larga trayectoria dentro de la escuela como docente, jefe de electrónica y directivo.

Las personas que vayan a la expo podrán colaborar voluntariamente con alimentos no perecederos que serán donados al Hogar Pereyra y a la Escuela Especial Ángeles Custodios.

El San Bonifacio de Lomas competirá en el Desafío ECO YPF

El Instituto San Bonifacio es una de las escuelas técnicas de Lomas que será protagonista del Desafío ECO YPF, una competencia donde los estudiantes demuestran su creatividad, ingenio y trabajo en equipo para construir autos eléctricos y salir a la pista.

El campeonato se realizará el 6, 7 y 8 de noviembre en el Autódromo Eusebio Marcilla de la ciudad de Junín con la participación de más de 150 escuelas de todo el país. "Con mucho compromiso, los alumnos trabajaron durante todo el año en el armado de la estructura, la dirección y la parte aerodinámica del auto eléctrico. El aporte de los ex alumnos, el Municipio y empresas con las que nos vinculamos fue fundamental para que podamos formar parte nuevamente del Desafío ECO", señaló Diego López, director del San Bonifacio.