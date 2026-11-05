Tras su salida de Los Andes, César Monasterio dio un mensaje claro: "No se cumplió el objetivo"

El entrenador César Monasterio se refirió a su reciente desvinculación de Los Andes y lamentó su salida porque tenía "la esperanza de armar el equipo" para la próxima temporada de la Primera Nacional , más allá de reconoer que "no se cumplió el objetivo" del año.

Monasterio tenía contrato hasta septiembre del 2027, pero acordó su salida con la dirigencia del Milrayitas una vez que terminó la temporadas y cerró de manera anticipada su vínculo con la institución, más allá que existía una claúsula de salida que se podía ejecutar en diciembre.

"El objetivo era meternos en el Reducido. Si bien el equipo había caído un poco en el rendimiento, no estábamos lejos. Lamentablemente, en un año difícil por el tema eleccionario y con muchos condimentos, donde la política puede influir, no pudimos lograr el objetivo", se lamentó el DT en diálogo con Ascenso x3 .

A pesar de esto, el director técnico reconoció que tenía la "esperanza" de continuar en la entidad de Lomas de Zamora y puntualizó que la cuestión electoral influyó en su temprana salida.

"Teníamos un proyecto lindo en el club porque es un club que está muy ordenado, que tiene un gran dirigente como Omar (Plaini) y la verdad que nos sentíamos muy a gusto. Teníamos la esperanza de poder armar el equipo, pero diferentes circunstancias, entre ellas la política y las elecciones, hicieron que pudiéramos seguir", señaló, con cierta resignación.

Monasterio sumó un triunfo como DT de Los Andes.

Al explicar los motivos por los que no se logró el objetivo, Monasterio remarcó que "hubo varias bajas en las primeras semanas" y señaló que "eso influyó en el armado, en poder conformar un equipo más sólido" en las 10 jornadas que estuvo al frente del equipo.

"Cuando llegué había muchas bajas por lesiones y eso nos impidió repetir el equipo en el comienzo, pero también es parte de un campeonato duro como la Primera Nacional, donde las últimas fechas se hacen sentir", subrayó

Los elogios para la dirigencia de Los Andes

A pesar de su pronta salida, Monestario destacó a Los Andes como "un club ordenado" y ponderó el trabajo de la cúpula dirigencial, entre ellos al presidente Omar Plaini, a quien calificó como una dirigente "extraordinario".

"Nos encontramos con un club que está muy bien, que creció mucho y que está bien rumeado porque sabe lo que quiere", concluyó el entrenador ante los micrófonos de AM 650 Somos Argentina.