jueves 05 de noviembre de 2026
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5 de noviembre de 2026
Dolor.

La emotiva despedida a Marcelo Tinelli a Daniel Bifulco de Los Jaimitos

Marcelo Tinelli recibió en su programa Dale Match a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, los compañeros del fallecido humorista en Los Jaimitos.

Marcelo Tinelli con Daniel Bifulco, en una vieja postal.&nbsp;

Marcelo Tinelli con Daniel Bifulco, en una vieja postal. 

El conductor contó que recibió la noticia que le resultó difícil procesarla. No mantenía un contacto cotidiano con Daniel Bifulco desde hacía años, pero el Mundial 2026 había vuelto a cruzarlos cuando volvió a convocar a Los Jaimitos.

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Las sentidas palabras de Marcelo Tinelli

En su programa de streaming, Marcelo Tinelli recordó su trabajo con Daniel Bifulco y también le envió sus condolencias a la familia del fallecido actor.

Ese reencuentro, que parecía una oportunidad para recuperar complicidades de otro tiempo, adquirió otro sentido después de la noticia. “Me quedé sorprendido esta mañana. Me quedé muy triste”, expresó Marcelo Tinelli.

“Siempre me pareció una persona hermosa, con un sentido del humor y una alegría de vivir impresionante”, afirmó. La noticia coincidió con una jornada en la que Marcelo Tinelli había compartido un encuentro con varios nombres históricos de VideoMatch.

“Gracias por todas esas risas que nos sacó”, dijo frente a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, quienes se encontraban en el estudio. Material detrás de escena que registra a los integrantes de Los Jaimitos reunidos frente a un micrófono dentro de un estudio de grabación.

“Lo quiero recordar con una sonrisa porque es lo que él siempre me sacó a mí y nos sacó a un montón de personas”, expresó Marcelo Tinelli ante la partida de su viejo compañero de ruta.

Roberto Peña le agradeció a Marcelo Tinelli por abrir un espacio para recordar a su amigo y sostuvo que Daniel Bifulco sentía por él un afecto profundo. “Él te quería mucho, te tenía un cariño muy grande”, le dijo al conductor.

Rodrigo Vagoneta contó que, al enterarse de la muerte de Daniel Bifulco, pensó de inmediato en Marcelo Tinelli. “Ojalá que Marcelo lo recuerde, porque él te amaba profundamente”, señaló el humorista.

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