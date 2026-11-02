Cande Tinelli cruzó a Marcelo por sus relaciones amorosas y lanzó una frase que hizo reír a todos

Cande Tinelli protagonizó un divertido intercambio con Marcelo Tinelli durante su visita a Dale Match, el programa de su papá. Entre bromas, la influencer lo chicaneó por sus relaciones amorosas y aseguró que ella y sus hermanas terminan quedando como las responsables de los conflictos con sus parejas.

La conversación tomó un tono cada vez más divertido cuando Cande Tinelli cuestionó la imagen que, según ella, Marcelo consigue mantener frente a sus historias sentimentales . "Siempre quedamos nosotras como las que somos insoportables con las parejas de él, mientras que él queda en lugar de Sai Baba. Es increíble", lanzó.

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La comparación con el líder espiritual indio provocó la respuesta del conductor, que no esquivó el comentario y aprovechó para contestarle con humor.

"Yo abrazo el casamiento, abrazo la separación, soy un gran abrazador de todas las situaciones amorosas de mis hijas, y gracias a Dios tengo hijas que también han abrazado las situaciones mías", expresó Marcelo Tinelli .

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La respuesta de Cande que hizo reír en el estudio

Pero la hija del conductor no se quedó ahí. Después de escuchar la explicación de su papá, redobló la apuesta con una frase que terminó de desatar las risas: "Sí, tengo los manguitos rotadores a la miseria, abracé todo, no doy más".

El intercambio se produjo en un momento particular de la vida sentimental de Marcelo Tinelli, quien recientemente se separó de Milett Figueroa, luego de una relación que estuvo marcada por numerosas idas y vueltas.

Así, entre chicanas y respuestas ingeniosas, Cande Tinelli dejó en claro que tiene algo para reprocharle a su papá: siente que ella y sus hermanas cargan con una imagen que no les corresponde cada vez que Marcelo atraviesa una situación amorosa.