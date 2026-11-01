Las fotos del viaje de Julieta Prandi a Brasil con un amigo y un detalle sorprendente

Julieta Prandi compartió fotos de su viaje a Brasil con un amigo y un detalle llamó la atención.

Después de casi tres semanas sin publicaciones, Julieta Prandi volvió a mostrarse en Instagram con imágenes de su viaje a Río de Janeiro, Brasil . La conductora compartió postales de sus días de descanso junto a Sebastián Waizer y un detalle de sus fotografías llamó especialmente la atención.

La reaparición se produjo a pocos días de que se conociera su separación de Emanuel Ortega , con quien estuvo casada durante apenas 27 días. En medio de las repercusiones por la ruptura y las versiones sobre supuestas terceras personas, la modelo eligió alejarse de Buenos Aires y pasar unos días en Brasil.

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A través de su cuenta de Instagram, Julieta Prandi publicó un álbum con fotografías y videos de diferentes momentos de su estadía en Río de Janeiro.

Entre las postales aparecieron paseos por la zona de Ipanema, almuerzos, atardeceres frente al mar y distintas imágenes personales. La conductora estuvo acompañada por Sebastián Waizer, uno de sus amigos más cercanos.

Junto a la publicación, compartió un mensaje dedicado a él y al destino que eligió para descansar: "Y en algún rincón del mundo, siempre existe Río. Obrigado Brasil. Gracias amigo por estar siempre a mi lado", escribió.

El detalle de las imágenes que llamó la atención

Uno de los aspectos que no pasó inadvertido fue la expresión de Julieta en las fotografías. En buena parte de las imágenes se la pudo ver con un semblante serio, mientras que en una postal en blanco y negro, frente al mar, apareció con una leve sonrisa.

Además, la modelo tomó otra decisión respecto de su actividad en Instagram: desactivó la posibilidad de recibir comentarios en sus publicaciones.

La medida se dio en medio de la exposición mediática que generó el final de su relación con Emanuel Ortega.

De esta manera, Julieta Prandi volvió a compartir parte de su intimidad en las redes sociales, esta vez desde las playas de Río de Janeiro y acompañada por un amigo cercano.