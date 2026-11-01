Embargaron al Ministerio de Salud por una deuda con el Cottolengo Don Orione de Claypole

El Cottolengo Don Orione de Claypole no recibió los insumos y medicamentos que están establecidos.

A una semana de la visita del Papa León XIV , el Cottolengo Don Orione de Claypole obtuvo una resolución judicial favorable en su reclamo contra el Ministerio de Salud de la Nación , luego de que se ordenara embargar $828.708.195 de sus cuentas por una deuda vinculada a la provisión de insumos y medicamentos entre marzo y junio de 2026.

La medida fue dispuesta por el juez federal Juan Pablo Auge, titular del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N.º 3 de Lomas de Zamora. Además, se ordenó librar un oficio al Banco Nación para que el dinero alcanzado por el embargo sea transferido a una cuenta de la institución.

El conflicto se originó por la falta de entrega de insumos y medicamentos destinados a las personas con discapacidad que viven en el establecimiento, ubicado en Claypole, partido de Almirante Brown.

La representación legal de la institución rechazó esa explicación y aseguró que los trámites correspondientes habían sido realizados ante los organismos nacionales.

El abogado Pablo Díaz cuestionó la postura oficial y sostuvo que se buscaba evitar las responsabilidades del Estado y prolongar la resolución del reclamo. Uno de los puntos centrales de la discusión es el mecanismo previsto para recibir los insumos. Desde el establecimiento explicaron que no funcionaba bajo un sistema de reintegros, sino mediante pedidos de productos, auditorías y posterior entrega por parte de los organismos responsables.

Como respaldo, se incorporaron al expediente correos electrónicos enviados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que se reclamaba por los elementos que todavía no habían sido suministrados.

La institución también advirtió que las demoras estaban provocando interrupciones en tratamientos y afectando la salud de las personas alojadas.

Un antecedente de deuda millonaria

El nuevo reclamo se suma a una disputa económica anterior entre el Gobierno nacional y el Cottolengo Don Orione. De acuerdo con los antecedentes publicados por La Política Online, el Ejecutivo ya había cancelado una deuda superior a los $750 millones por prestaciones correspondientes a períodos anteriores.

Sin embargo, la institución denunció otro incumplimiento por los insumos y medicamentos solicitados entre marzo y junio de 2026. La diferencia sobre la documentación necesaria para reconocer la obligación terminó en una nueva presentación ante la Justicia.

La visita del papa León XIV a Claypole

La resolución judicial se conoció a pocos días de la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione, prevista para el próximo 9 de noviembre.

El establecimiento de Claypole desarrolla tareas de asistencia y atención a personas con discapacidad, por lo que la provisión regular de medicamentos e insumos resulta fundamental para sostener sus actividades y tratamientos.

En ese contexto, el embargo vuelve a poner en primer plano las dificultades que enfrentan las instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad y la importancia del financiamiento estatal para garantizar sus prestaciones.