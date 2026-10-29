Realizarán una remada nocturna en la Laguna de San Vicente con fines solidarios.

La Laguan de San Vicente será escenario este sábado 31 de octubre de la novena edición de la remada nocturna, una propuesta organizada por el Club Kayakistas Originarios que combinará navegación con kayaks iluminados y una campaña solidaria para reunir artículos de higiene e insumos destinados a la Cooperadora del Hospital Ramón Carrillo.

La novena edición de la remada nocturna comenzará a las 18.30 en el sector de la compuerta, mientras que la entrada al agua está prevista para las 19.45, desde la plataforma flotante.

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La convocatoria es organizada por el Club Kayakistas Originarios de San Vicente y está reservada exclusivamente a sus socios. Además, su realización dependerá de las condiciones climáticas.

La iniciativa nació cuando los participantes todavía eran un grupo de amigos. En la primera edición se sumaron alrededor de 25 personas y, desde entonces, la convocatoria creció. El año pasado participaron 37 kayakistas y, para esta ocasión, esperan superar los 40, según contó el presidente de la institución, Carlos Bel, a El Diario Sur.

Cómo será la remada nocturna en la Laguna de San Vicente

Uno de los atractivos de la propuesta es la decoración de las embarcaciones con luces alimentadas por baterías o pilas. La iluminación permite distinguir los kayaks durante el recorrido nocturno y genera una postal particular para quienes observan desde la orilla.

Antes de ingresar a la laguna, los participantes deberán cumplir con las medidas de seguridad: llevar chaleco salvavidas, linterna frontal y silbato, además de contar con iluminación en sus embarcaciones. La organización también revisará el equipamiento y la correcta colocación de los chalecos.

Durante la navegación habrá un bote de seguridad con motor para asistir ante cualquier inconveniente. Al finalizar, se ofrecerá un buffet económico con hamburguesas, choripanes y panchos.

Qué donaciones recibirán para el Hospital Ramón Carrillo

La novena remada nocturna tendrá también un fin solidario: reunir productos de higiene e insumos para la Cooperadora del Hospital Ramón Carrillo de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires.

Entre los elementos solicitados figuran algodón, alcohol, jabón de tocador, rollos de cocina, papel higiénico, talco y desodorantes para mujeres y hombres.

Quienes necesiten más información sobre la actividad pueden comunicarse al 2224-546540 o escribir a [email protected].