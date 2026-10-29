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29 de octubre de 2026
Demora.

Postergaron el juicio por el crimen del sargento Alexis Cancino y la familia espera una nueva fecha

El debate debía comenzar este jueves, pero fue reprogramado. La familia del efectivo de la Policía Bonaerense comunicó la novedad a través de las redes sociales.

Alexis Emanuel Cancino fue asesinado durante un tiroteo con delincuentes.

Alexis Emanuel Cancino fue asesinado durante un tiroteo con delincuentes.

El juicio por el crimen de Alexis Emanuel Cancino, el sargento de la Policía Bonaerense asesinado durante un tiroteo con delincuentes que intentaron asaltarlo en Ingeniero Budge, fue postergado y su familia deberá esperar una nueva fecha de inicio.

La noticia fue comunicada por los familiares de la víctima a través de las redes sociales. “Nos informaron que el juicio se inicia la segunda quincena de noviembre en Tribunales de Lomas de Zamora”, señaló en el comunicado madre del efectivo policial asesinado. También aclararon que todavía esperan la confirmación del día y el horario exactos.

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El debate estaba previsto para este jueves 29 de octubre, después de que en septiembre se anunciara la fecha de inicio. La postergación vuelve a demorar una instancia judicial esperada por los allegados de Cancino, que desde hace meses reclaman justicia.

En el mensaje difundido en redes sociales, la familia pidió acompañamiento para mantener vigente el reclamo por el asesinato del sargento. “Necesito tu apoyo para pedir justicia por Alexis Emanuel Cancino”, expresaron, y agradecieron a quienes siguen acompañándolos.

La familia de Alexis Cancino espera la nueva fecha del juicio.

La familia de Alexis Cancino espera la nueva fecha del juicio.

El Crimen de Alexis Emanuel Cancino

Cancino integraba el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Lomas de Zamora y, durante sus francos de servicio, trabajaba como chofer de la aplicación DiDi para sumar ingresos.

El 6 de febrero de 2025, mientras trasladaba a un pasajero en su Chevrolet Corsa, llegó a la zona de Blandengues y Homero Bis, en Ingeniero Budge, donde fue interceptado por delincuentes armados que habrían intentado asaltarlo.

El policía se identificó y se produjo un enfrentamiento armado. Cancino y uno de los presuntos asaltantes resultaron heridos y ambos murieron cuando eran trasladados a un hospital.

Por el asesinato fueron detenidos Benjamín Torrez, Daniel Mansilla y Jonathan Segovia. Torrez tenía 17 años al momento del hecho, mientras que los otros dos imputados eran mayores de edad.

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