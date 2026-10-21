Comienza el juicio contra el hombre acusado de asesinar a balazos a su suegro

El juicio por el crimen de Claudio Lencinas comenzará el próximo lunes 26 de octubre contra Javier Alejandro Toscano González , acusado de asesinar a balazos a su ex suegro, durante un violento episodio ocurrido en Villa Albertina en noviembre de 2024.

Fuentes cercanas a la causa informaron a La Unión que el debate oral se realizará en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas de Zamora , con sede en los tribunales del distrito. El imputado tiene 35 años y llega al juicio acusado por el homicidio de quien era el padre de su expareja.

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El crimen ocurrió el 9 de noviembre de 2024 en una vivienda ubicada en la intersección de Claudio de Alas y Capitán Sarmiento, en Villa Albertina.

Según la investigación, Toscano González llegó al lugar a bordo de un Ford Focus, donde se encontraba su expareja, de 32 años.

Claudio Lencinas, tenía 55 años.

El crimen de Claudio Lencinas

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el acusado habría comenzado a provocar disturbios frente a la propiedad. Ante esa situación, Lencinas salió de la casa y le pidió que se retirara.

Según el relato de algunos testigos, el hombre retrocedió unos pasos y luego disparó contra su ex suegro. La víctima murió como consecuencia del ataque.

Toscano González fue detenido aproximadamente un mes después del crimen, en la vivienda de un familiar. Durante la instrucción, a cargo de la UFI 7 de Lomas de Zamora, la familia de la víctima denunció que recibía amenazas por teléfono atribuidas al imputado desde su lugar de detención.