Qué futbolistas de Temperley fueron sancionados por los incidentes ante Chacarita

Temperley trabaja con la cabeza puesta en Güemes.

Después de la derrota ante Chacarita, Temperley cambió el chip y se enfocó en el partido ante Güemes, aunque con una preocupación latente de cara a la definición de la Primera Nacional: un posible informe negativo del árbitro Juan Cruz Robledo tras los incidentes que hubo en el gol del Funebrero.

Los jugadores del Gasolero reaccionaron por el festejo de Thiago Zárate, quien le dio el triunfo a la visita en la última jugada, y a partir de ahí se generó un fuerte encontronazo entre los futbolistas de ambos planteles, lo que dejó abierta la posibilidad de que varios sean informados y sancionados.

Por eso, en la antesala de la última fecha de la zona B, una de la grandes preocupaciones en 9 de Julio y Dorrego pasaba por el informe del juez, quien fue muy criticado del lado del Celeste por su perfomance en el partido. Sin embargo, en el club están tranquilos porque, a la espera de la publicación del boletín oficial del Tribunal de Disciplina de la AFA, saben que podrán contar con la mayoría de los futbolistas.

"Bailecito"



Por el festejo de Thiago Zárate en frente de la hinchada de Temperley que terminó con un escandalo y con jugadores expulsados. https://t.co/xtsOdV337L pic.twitter.com/b8JyBdTsAM — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 25, 2026 X Tendencia del Ascenso. El único sanciado tras los disturbios fue el delantero Marcos Echeverría, quien fue expulsado por Robledo en el campo de juego y recibió una fecha de suspensión, por lo que estará disponible en una hipotética final o en el cruce de los octavos de final.

Esto significa una importante noticia para los hinchas de Temperley porque, en los dias previos, se especulaba con una posible suspensión de Gerónimo Tomasetti y del capitán Adrián Arregui, quien acumula nueve tarjetas amarillas y está el límite de una nueva sanción. En este contexto, el único que fue informado fue el técnico Nicolás Domingo, quien deberá pagar una multa para estar presente en Santiago del Estero. Los posibles cambios de Temperley para visitar a Güemes Con la sanción de Echeverría, Temperley no contará con su principal referencia de ataque y su lugar sería ocupado por Facundo Krüger, su habitual reemplazante. Sin embargo, Domingo tendría en mente realizar otros retoques. Según la información de Locos x Temperley, Arregui podría quedarse en Buenos Aires y no integraría la lista que viajará a Santiago del Estero.

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