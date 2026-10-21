De Temperley a brillar en Brasil: el presente de Gonzalo Escobar en el Santos de Neymar

Después de un prometedor inicio en Temperley , donde dio sus primeros pasos como futbolista profesional, Gonzalo Escobar construyó una importante carrera y actualmente brilla en el Santos de Neymar , al que llegó en 2024 y hoy es una fija del 11 titular.

El camino que lo llevó a estar hoy al lado de una de las grandes estrellas del fútbol brasileño inició en el Gasolero. En el club de Turdera se formó como futbolista y allí jugó sus primeros años como profesional hasta que, a principio de 2018, fue vendido a Colón de Santa Fe .

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El debut de Escobar con la camiseta del Celeste fue el 15 de mayo del 2016 en el triunfo por 2-0 contra Newell’s en el estadio Alfredo Beranger por la fecha 15 del Torneo Transición, partido en el que el equipo aseguró, por segunda temporada consecutiva, su permanencia en la primera división.

El que lo hizo debutar fue el entrenador Gustavo Álvarez , actualmente en Liga de Quito y con un importante currículum en el fútbol sudamericano, quien apostó por él cuando tenía 19 años y lo colocó de titular en un partido trascendental ante los rosarinos.

La rápida consolidación de Escobar en Temperley

Fue el propio Álvarez el que lo consolidó en el primer equipo, luego de ser confirmado en el cargo tras el breve ciclo de Carlos Mayor en la temporada 2016-2017. Si bien Escobar sumó rodaje con el ex-DT de Almagro, con Álvarez terminó de afianzarse y se convirtió en uno de los destacados de ese equipo que tuvo una remontada épica en el segundo semestre y logró la salvación en la última fecha ante Vélez.

A partir de ahí, el lateral izquierdo comenzó a aparecer en el radar de varios equipos y a principio de 2018, meses antes de consumarse el descenso de Temperley, fue vendido a Colón, cerrando su estadía en el Cele con 47 partidos.

De Temperley a la élite de Brasil: el camino del éxito de Escobar

Después de su paso por el Gasolero, el defensor continuó su carrera en el Sabalero y ahí gritó campeón de la Copa de la Liga 2021, su único título en la máxima categoría del fútbol argentino.

Esta consagración le abrió las puertas del fútbol europeo. Y es que después de jugar tres años en el conjunto santafecino, pasó al UD Ibiza del ascenso español y más tarde recaló en el fútbol brasileño, primero en Fortaleza y después en Santos.

Al Peixe llegó en 2024 y a fuerza de buenas actuaciones se convirtió en uno de los destacados del equipo. Ya suma 120 partidos oficiales en su registro global, con un gol y cinco asistencias, y entre sus principales logros se destacan el ascenso logrado en su primera temporada y los cuartos de final que alcanzó este año en la Copa Sudamericana.