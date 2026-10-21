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21 de octubre de 2026
Obras públicas.

Lanús: avanzan los trabajos de pavimentación y bacheo en Gerli

Lanús continúa con el plan de pavimentación en Gerli, donde se realizan arreglos en distintas calles y se proyectan más de 130 intervenciones en dos barrios.

Lanús: avanzan los trabajos de pavimentación y bacheo en Gerli.

Lanús: avanzan los trabajos de pavimentación y bacheo en Gerli.

El Plan de Pavimentación 2024-2027 contempla obras de mayor alcance en todo el partido de Lanús. Según informó el gobierno local, el programa prevé completar el asfalto de 800 cuadras y realizar 2.000 intervenciones de bacheo en distintos barrios.

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En Gerli, las tareas recientes se concentraron en varios sectores, entre ellos las calles Guidi y Bolaños, Blanco Encalada y el cruce de Bolaños y Ferré. Los trabajos comprenden reparaciones con material asfáltico y hormigón, además del sellado de juntas para mejorar las condiciones de las calzadas.

Más de 130 intervenciones previstas en Lanús

La siguiente etapa contempla más de 130 trabajos de estas características en los barrios Villa Angélica y Villa General Belgrano, como parte de las acciones que lleva adelante Lanús Gobierno para mejorar la infraestructura vial.

De acuerdo con la información difundida por el Municipio, actualmente funcionan 11 frentes de obra en simultáneo en diferentes puntos del distrito. Tres están destinados a la pavimentación de cuadras completas, cuatro al bacheo y dos al tomado de juntas.

Los otros dos frentes corresponden a la reconstrucción de cordones y a la preparación de suelos, respectivamente.

El plan busca extender las mejoras a distintas localidades de Lanús, con trabajos orientados a optimizar la circulación vehicular y peatonal.

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