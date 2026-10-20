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20 de octubre de 2026
Última fecha.

La dirigencia de Temperley gestionará llevar hinchas a Santiago del Estero

Con Temperley peleando por llegar a la final, desde Turdera analizan jugar con público visitante. Atlético Güemes podría mudarse al Único Madre de Ciudades.

Temperley podría jugar en el Único Madre de Ciudades.

Temperley podría jugar en el Único Madre de Ciudades.

Temperley es uno de los cuatro equipos de la zona B de la Primera Nacional con chances de jugar la final por el ascenso directo a la Liga Profesional. Está a dos puntos de Tristán Suárez, con seis en juego. La marea Celeste quiere ir a Santiago del Estero en la última fecha y la dirigencia comenzará las gestiones.

Según anticipó Facundo Gómez Battista en el Show de Temperley, la CD de Temperley hizo un intento de sacar de Santiago del Estero a Atlético Güemes, pero la AFA se opuso. El segundo intento sería dejar su estadio anclado en avenida Bernardino Rivadavia y avenida Leopoldo Lugones.

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¿Atlético Güemes muda la localía?

El objetivo es que el Gaucho se mude del estadio Arturo Jiya Miranda, conocido popularmente como La Isla para trasladarse al Único Madre de Ciudades, utilizado por Central Córdoba en la Liga Profesional. Si se acepta esa propuesta, cabría la posibilidad de que el partido se juegue con ambas parcialidades.

La carrera por llegar a la final

El equipo de Nicolás Domingo puede llegar con chances matemáticas a Santiago del Estero para jugar la final. Pero, además de las dos unidades de diferencia, Tristán Suárez -visitará a Almagro- cuenta con otro punto a favor: la diferencia de goles (+5). Y en la última el Lechero recibirá a Deportivo Maipú de Mendoza.

La AFA no tiene programada la última fecha, ya que los equipos que arriben con posibilidades de ser finalistas deberán presentarse en el mismo día y horario.

Temperley, pionero de visitante

Para la 10º fecha de la Primera Nacional, la AFA comenzó con la prueba piloto del regreso paulatino de los hinchas visitantes. Y Temperley fue uno de los clubes privilegiados de tener el acompañamiento de sus simpatizantes en el partido frente a Colegiales, en el estadio Libertarios Unidos. También Nueva Chicago pudo decir presente en el estadio Centenario de Quilmes.

Ese 19 de abril, los hinchas de Temperley ocuparon la tribuna lateral Natalio Querido, provocando una fiesta que explotó con el gol de Fernando Brandán para el 1-1 final. En venta de entradas, Colegiales recaudó $49.302.000, que deducido de los egresos dieron una ganancia total de $33.300.711.

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