Conmoción en Villa Centenario: encontraron a una mujer ahorcada

Una mujer se quitó la vida en la localidad de Villa Centenario y fue encontrada por un familiar. El caso generó una profunda conmoción entre vecinos de Lomas de Zamora .

Según informaron fuentes del caso a La Unión , el terrible episodio ocurrió el domingo pasado en un departamento ubicado en el cruce de las calles Eduardo Caraza y Ana Acerboni , a dos cuadras de la avenida 12 de Octubre.

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Una mujer de 53 años tomó la decisión de ahorcarse para terminar con su vida. El cuerpo habría sido hallado por su hija adolescente, según precisaron las fuentes a este medio.

Tras conocerse la noticia, llegaron al lugar efectivos policiales de la jurisdicción y se convocó a una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas, que constató la muerte de la mujer por ahorcamiento.

Los profesionales que intervinieron se encontraron con una escena tétrica. La señora estaba colgada con una soga sobre su cuello, junto a la puerta de entrada. A su lado había una silla que aparentemente había utilizado para subirse y luego colgarse.

Los investigadores intentan determinar los motivos del suicidio y las circunstancias previas al terrible desenlace de la mujer. Las primeras informaciones indican que la familia de la víctima llevaba varios días sin tener comunicación con ella.