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Esteban Echeverría: el Hogar Escuela será sede del primer Encuentro Provincial de Secundarias de Arte

El Hogar Escuela Evita de Esteban Echeverría recibirá el 24 y 25 de octubre a alumnos de 10 distritos para compartir experiencias en torno al arte.

Esteban Echeverría: el Hogar Escuela será sede del primer Encuentro Provincial de Secundarias de Arte.

Esteban Echeverría: el Hogar Escuela será sede del primer Encuentro Provincial de Secundarias de Arte.

En Esteban Echeverría se llevará adelante el primer Encuentro Provincial de Escuelas de Educación Secundaria Especializadas en Arte (ESEA), que se realizará el 24 y 25 de octubre en el Hogar Escuela Evita. La propuesta reunirá a estudiantes de diez distritos bonaerenses en dos jornadas de intercambio, aprendizaje y actividades artísticas.

Además de Esteban Echeverría, asistirán estudiantes de Tandil, 25 de Mayo, Lanús, Mar del Plata, San Isidro, Coronel Pringles, Trenque Lauquen, Hurlingham y Tres Arroyos.
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"Encontrarnos nos permite aprender de otros, enriquecer nuestras experiencias y construir nuevos vínculos a través del arte y la educación pública", destacaron desde el

Las ESEA son instituciones dependientes de la Dirección de Educación Artística. La iniciativa apunta a que los estudiantes puedan conocer otras experiencias, intercambiar saberes y construir nuevos vínculos a través del arte y la educación pública.

De esta manera, Esteban Echeverría será anfitrión de una propuesta provincial que busca fortalecer la identidad de las escuelas especializadas en arte y generar nuevas oportunidades de encuentro entre sus comunidades educativas.

Un poco de historia sobre los "polivalentes" de arte

Según indica la revista académica especializada Oiear, las escuelas secundarias especializadas en arte tuvieron su origen en la profesora Orfilia Pérez Román, sustentada por un proyecto político (Perón- Plan Trienal 1974-1977) que propuso la democratización de la educación y la formación de docentes para expandir los saberes de las disciplinas artísticas a lo largo del territorio nacional.

Este programa confluyó en la creación de los Centros Polivalentes de Arte. "Su distribución es amplia, de Jujuy a Tierra del Fuego, de Misiones a Mendoza, y su trayectoria rica en transformaciones e historias de vida. La mayoría de estas instituciones cumplieron 50 años en el 2024, otras se fueron sumando o convirtiendo en la medida que las distintas instancias de gestión valoran el potencial de la propuesta educativa", destaca la publicación.

"La educación artística encuentra en las actuales escuelas secundarias especializadas en Arte y en cada una de las instituciones que continúan ese legado, muestras permanentes de validación y reconocimiento social y cultural y de legitimación en tanto campo de conocimiento", añadieron.

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