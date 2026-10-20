Temperley rechazó el pedido de Chacarita Juniors y no habrá público visitante en el Alfredo Beranger

Temperley y Chacarita Juniors protagonizarán un partido de alto voltaje el próximo domingo en el estadio Alfredo Beranger por la 35º fecha de la Primera Nacional . El Gasolero cuenta con chances de jugar la final por el ascenso directo a la Liga Profesional y el Funebrero se encuentra peleando la permanencia. La noticia es que no habrá público visitante.

Luego del triunfo de Chacarita Juniors sobre Deportivo Maipú de Mendoza las redes sociales vinculadas al club de San Martín y a la categoría hicieron conocer que la dirigencia del Funebrero había solicitado a Temperley y los organismos de seguridad poder contar con público visitante en Turdera, así como lo hizo Nueva Chicago el pasado 11 de octubre copando la cabecera de la avenida 9 de Julio.

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Para la confirmación debían ponerse de acuerdo tanto el club local como la A.Pre.Vi.De. y otras fuerzas del orden. Finalmente, desde Temperley llegó la negativa y el partido solo contará con la parcialidad Gasolera.

El operativo frente a Nueva Chicago fue un éxito desde la organización y el folklore de ambas hinchadas, dejando una buena suma de dinero en Turdera . Pero, para este partido privó el sentido común y el aspecto deportivo.

Temperley no recibirá hinchas visitantes.

Es que el equipo de Nicolás Domingo, con el empate en San Juan contra San Martín (1-1) quedó relegado en la zona B de la Primera Nacional, escoltando a Tristán Suárez y habiendo dos puntos de diferencia a favor del elenco de Ezeiza.

Ese argumento fue más que suficiente para frenar la ansiedad de los hinchas de Chacarita Juniors que querían llegarse hasta zona sur para apoyar a su equipo en esta titánica lucha que lo tiene junto a Nueva Chicago, Patronato, Quilmes y Agropecuario Argentino de Carlos Casares para no descender de categoría.

Si bien lo económico es importante, esta vez se pensó en el compromiso que tiene Temperley desde lo futbolístico en estas dos fechas finales, con la posibilidad intacta de jugar la final por el ascenso. Por eso, el estadio Alfredo Beranger estará explotado de hinchas locales en este crucial partido.

El comunicado de Chacarita Juniors

A través de sus redes sociales “el Club Atlético Chacarita Juniors informa que la Comisión de Fútbol Profesional del Club Atlético Temperley decidió no aceptar la presencia de público de Chacarita en el encuentro que ambas instituciones disputarán en el estadio de Temperley”.

Debido a esto “lamentamos esta decisión, ya que nuestra intención era que los socios e hinchas pudieran acompañar y alentar al equipo en este importante compromiso deportivo”.