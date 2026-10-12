Luciano Nieto enciende la ilusión de Temperley: "Estos triunfos son de película"

Temperley sueña despierto. El Gasolero llegó a la cima de la Primera Nacional , tras una victoria inolvidable sobre Nueva Chicago que tuvo todos los condimentos. Las dos hinchadas, un marco imponente y goles que sirven para seguir alimentando la ilusión. Luciano Nieto fue quien abrió el camino para que el equipo dirigido por Nicolás Domingo se quede con tres puntos de oro.

Cuando el partido no se movía del empate, apareció el blooper. El pase hacia atrás, el arquero de Nueva Chicago que controló la pelota con la mano y el tiro libre indirecto. Entre Franco Benítez y Luciano Nieto se encargaron de preparar la secuencia. Para fortuna de Temperley, el buen movimiento y el control de Luciano Nieto para meter un zurdazo rasante que se desvió. El grito de gol desaforado y la apertura del marcador para el Gasolero.

El 1 a 0 le permitió a Temperley empezar a dominar el partido, aunque Nueva Chicago después alcanzó el empate. El resto es historia conocida con el gol agónico de Lucas Richarte y el delirio de un Alfredo Beranger colmado de almas Gasoleras en su extásis por el salto a la punta del campeonato de la Primera Nacional.

El triunfo ante los de Mataderos lo ubica a Temperley en la cima de la tabla de posiciones de la Zona B de la Primera Nacional. Con 59 unidades, el Gasolero alcanzó a Tristán Suarez a tres fechas del final de la fase regular.

"Estos triunfos son de película", aseguró Luciano Nieto al finalizar el partido. Además, sostuvo: "Sabía que era difícil pegarle desde ahí y que pueda entrar. Por suerte le di de zurda, rebotó en no se quién y se metió. Estamos todos muy contentos, es un grupo unido que saca adelante este tipo de partidos y pasito a pasito seguimos alimentando este sueño".

Para Luciano Nieto significó su primer gol en el campeonato en un tramo decisivo. El experimentado mediocampista apareció en un momento crucial del torneo de la Primera Nacional y fue quien tuvo la llave del gol en un encuentro trascendental. También, Lucas Richarte convirtió su primer tanto en el torneo: "Es un orgullo que Lucas haya anotado porque siempre lo jodiamos que no lo podía hacer y mira en que momento viene a hacer su primer gol con la camiseta de Temperley", reconoció "Chichón".

Todos abrazan a Luciano Nieto tras la apertura del marcador de Temperley ante Chicago.

Lo que se viene para Temperley en la recta final de la Primera Nacional

El Gasolero se ilusiona más que nunca con tres partidos para finalizar la fase regular. En el horizonte aparecen San Martín de San Juan y Guemes de Santiago del Estero como visitantes, mientras que deberá recibir a Chacarita.

"Serán todos partidos muy complejos. Seguramente el cuerpo técnico se pondrá a trabajar con nosotros para no dejar librado ningún detalle al azar. Primero pensa en San Martín de San Juan que de visitante será un rival difícil, al igual que Chacarita en casa y la última fecha en Santiago del Estero, a pesar de que están descendidos, no nos podemos confiar porque todos van a querer bajar a Temperley", explicó Luciano Nieto.

Todos abrazados a una ilusión. Temperley sabe que encara la recta final de la Primera Nacional más ilusionado que nunca. Quedan tres finales, antes del partido definitorio. No puede fallar, ya no hay margen de error y triunfos épicos son los que siguen alimentando el objetivo del ascenso a la máxima categoría para un equipo que no se entrega nunca.