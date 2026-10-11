domingo 11 de octubre de 2026
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11 de octubre de 2026
Qué momento.

Temperley metió presión alta y de yapa logró dos objetivos

El equipo de Nicolás Domingo va por la final directa, pero si no se da, en esta fecha Temperley se aseguró el Reducido para confirmar su gran año.

Temperley metió presión, va por la final por el ascenso.

Temperley metió presión, va por la final por el ascenso.

Temperley lo pasó de Gasolero a naftero. En el sprint final de temporada confirmó sus serias aspiraciones al ascenso a la Liga Profesional. El equipo de Nicolás Domingo, cuestionado en la primera parte del año, se reinventó sobre la marcha y nadie le quita la ilusión con tres fechas por delante en esta atrapante Primera Nacional.

Aprovechó que Tristán Suárez dejó puntos para darle alcance en lo alto de la tabla de la zona B. Ahora habrá que ver si el cuadro de Ezeiza aguanta la presión de un Temperley con el ánimo por las nubes que lo llevó hasta arriba. Pero, a no descuidar a Atlanta.

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“Esto es hermoso por la gente, vino mi familia de Tandil, de todos los compañeros que tenemos. Ojalá se siga repitiendo, sabemos que la gente hace un esfuerzo muy grande para estar acá, para llenar las canchas, entonces es un plus que nos da jugar acá en Temperley”, afirmó Marcos Echeverría en diálogo con el Show de Temperley.

Temperley y una doble clasificación

Esta fecha confirmó la clasificación de Temperley al Torneo Reducido, ya que le sacó 13 puntos al 9º San Martín de San Juan, al que visitará el próximo domingo en el estadio Hilario Sánchez en un duelo clave.

Además, como si fuera poco, también sacó una considerable ventaja para meterse en la próxima edición de la Copa Argentina 2027, un torneo en el cual ha logrado grandes hazañas, e inclusive disputando una semifinal frente a Rosario Central en 2018.

La final directa es el máximo desafío

Todos buscarán ese boleto a la final directa con el ganador de la zona A, en la que Ferro le lleva cuatro unidades de ventaja a Deportivo Morón. Es el camino que está a alcance y que Temperley tiene entre ceja y ceja para no ir por el extenuante y siempre más difícil Torneo Reducido por el segundo ascenso para codearse en la elite.

“Hasta el último minuto no los vamos a dejar tirados, vamos a confiar que siempre alguno va a ayudar al equipo y vamos a seguir peleando por el sueño que todos queremos”, remarcó uno de los goleadores.

Ante Nueva Chicago se dio todo hasta ese último minuto que destacó Marcos Echeverría para que Temperley no despierte de su sueño.

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