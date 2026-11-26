La ironía de Nico Occhiato a las críticas a la serie de Luzu TV: "Coincido en todo"

Se estrenó Somos así, la serie de Nadie dice nada , el proyecto de Luzu TV que puede verse en Disney . La ficción recibió un tendal de críticas y Nico Occhiato salió al cruce de los comentarios negativos con mucha ironía.

La serie producida por Luzu TV sigue a cinco amigos en crisis. Cada integrante del grupo encarna a un personaje distinto, aunque con guiños y vivencias propias.

Uno de los que criticó a la serie de Disney fue Ángel de Brito en su ciclo en Bondi Live : "Empecé a ver la serie de Nico Occhiato. ¡Dios mío!". Ante la duda sobre un elogio, aclaró: "¡Noo, por favor! ¿Quién me mandó a entrar ahí?", lanzó el periodista.

El conductor sumó: "Me enganché y la seguí viendo, me sacrifiqué". También cuestionó el ritmo de la trama: "Vas viendo, vas viendo y no pasa nada". Luego de consultar a Romina Scalora, quien dijo que la abandonó a tiempo, cerró: "Está muy bien hecha y realizada".

Mientras que en Intrusos, en América TV, repasaron comentarios de la prensa que compararon la propuesta con Friends, junto con el análisis de su propio panel.

La respuesta de Nico Occhiato

Ante esto, Nico Occhiato salió al cruce con ironía y se burló de las críticas en medio de una nueva polémica. "Coincido en todo, es malísima. La gente de Disney no entiende nada haciendo una alianza con LUZU jaja", publicó en las redes sociales.

"Gracias por dedicarle tanto tiempo a la promoción de nuestra serie", agregó en el mismo tono sobre los comentarios negativos que recibió la nueva propuesta del canal de streaming.

El creador de Luzu TV también abrió el juego a que el público opine de la serie. "A los que ya la vieron, los leo acá abajo. ¿Qué les pareció?", sentenció Nico Occhiato.