Moria Casán y María Fernanda Callejón siguen en el centro de la polémica y trascendió que la relación entre ambas estaba muy mal luego de los cruces al aire que tuvieron en esta semana en el programa de las mañanas El Trece.

Ambas vienen con fuertes declaraciones cruzadas e incluso la panelista anunció en vivo que deja el programa de El Trece a fin de año. Ante esto, decidieron aclarar los tantos, pero se volvieron a cruzar fuerte.

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“En la tele se dicen muchas cosas. Yo me entero de lo que hago por la tele. Dijeron que pegamos gritos, pero no es así, porque acá se habla como si estuviéramos en misa. Esto es show, yo nunca me llevo ningún problema a casa, no hay nada personal”, dijo Moria Casán, que saludó a su compañera con alegría: “¿Dormiste bien, mi amor?“.

“Ahora que nos saludamos nos van a decir que somos panqueques”, ironizó María Fernanda Callejón y “La One” retrucó: “Está bien, estamos haciendo un programa de tele en donde todos los días nos vemos con nuestros compañeros, y hay días buenos y días malos”.

Moria Casán no se guardó nada

Luego de este primer intercambio al aire, Moria Casán contó lo que le molestaba de María Fernanda Callejón. “¿Vos sentís que yo te maltrato? Si vos sentís eso, entonces yo no te creo lo de Diotto", lanzó picante mencionando al ex de la panelista.

Moria Casan y Maria Fernanda Callejon, picantes.

Este comentario descolocó a María Fernanda Callejón, que lanzó: “Yo no sentí maltrato, yo dije lo que la gente me deja en mensajes. Yo acá soy feliz. Sí es verdad que este año viví cinco vidas. Estoy orgullosa de que eso haya pasado”.

“Lo que pasa es que acá se te ha cuidado por todos lados, pero hay varios a los que les agarra un ataque de protagonismo, salen a hacer notas, lo permitimos... es algo que pasa con este programa”, cerró Moria Casán, picante.