A pocas semanas de asumir oficialmente como nuevo entrenador del "Decano", Pedro Troglio habló sobre los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta de la dirigencia tucumana y analizó el complejo panorama deportivo con el que iniciará la temporada 2027.

Tras cerrar su ciclo en Banfield , el director técnico no tardó en definir su futuro. Según explicó el propio entrenador, la velocidad y el interés concreto de los directivos fueron determinantes para dar el sí. "Me convenció que me llamaran enseguida, tengo 61 años y quiero seguir dirigiendo", aseguró Pedro Troglio , dejando en claro que su prioridad absoluta era mantenerse en actividad al frente de un proyecto de Primera División.

El exmediocampista de la Selección Argentina no esquivó el principal desafío que tendrá por delante en 2027: la tabla de los promedios. Atlético Tucumán comenzará el próximo año comprometido en la lucha por la permanencia, un escenario que Pedro Troglio conoce bien, pero que no le quita el entusiasmo gracias a las condiciones institucionales y deportivas que le ofreció el club.

"Si bien arrancamos complicados con los números, se puede armar un equipo, no hay inhibiciones, se van a poder contratar algunos jugadores y comenzar una pretemporada con todo el plantel completo, eso ya me genera una expectativa mejor", detalló el entrenador, marcando la importancia de contar con tiempo de trabajo y margen de maniobra en el mercado de pases.

A su vez, comparó lo que vivió en Banfield como también su arribo a Atlético Tucumán. Cabe señalar y Pedro Troglio lo explayó en sus palabras, las inhibiciones que debió sufrir el Taladro, el complejo panorama a la hora de armar el equipo en la pretemporada y la como eso impactaba a la hora de afrontar la temporada.

Con el acuerdo de palabra ya cerrado y la firma del contrato por delante, el nuevo cuerpo técnico tiene previsto desembarcar en Tucumán el domingo 13 de diciembre para poner primera en la pretemporada al día siguiente. Allí comenzará la puesta a punto de un plantel que buscará renovarse desde el arranque para sumar puntos desde la primera fecha y devolverle la tranquilidad al pueblo decano con un pasado turbulento de Pedro Troglio en Banfield.