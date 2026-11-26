Agustín Medina , uno de los juveniles con mayor proyección en el último tiempo en Lanús , continúa en la órbita de Monza con vistas al próximo mercado de pases. El club de Lombardía no realizó oferta formal por el futbolista, pero no es la primera vez que su nombre figura en las primeras planas de la prensa italiana.

El oriundo de Alejandro Korn, de 20 años, es una de las piezas clave del mediocampo del equipo que dirige Mauricio Pellegrino , que lo hizo debutar en Primera División el 1º de febrero de 2025 frente a Sarmiento (2-0).

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Desde su aparición, el volante suma 80 partidos, dos goles y dos títulos con la casaca Granate: Copa Sudamericana 2025 y Recopa Sudamericana 2026.

Monza inició contactos con Lanús en agosto para solicitar condiciones por el mediocampista defensivo para interiorizarse por una posible transferencia al plantel que está bajo la conducción del croata Ivan Juric . La información fue difundida por el periodista Orazio Accomando y replicada por medios italianos.

Las primeras versiones ubicaron su valoración cercana a los US$5 millones, aunque todavía no hay una oferta formal ni un acuerdo entre los Biancorossi y Granates por Agustín Medina, con contrato hasta diciembre de 2028.

El interés sigue vigente, falta saber si Monza avanzará con una propuesta concreta. Habrá que esperar hasta el próximo mercado de pases invernal que para la Serie A abre el 2 de enero de 2027 y cierra el 1º de febrero.

Monza pelea por escaparle al descenso

El Calcio lleva disputadas 12 fechas, en las cuales Monza logró salir de la zona de descenso con su victoria sobre Fiorentina (3-0). Con 10 puntos en la tabla supera por dos a Sassuolo y por cuatro a Udinese y Venezia.

El equipo donde se desempeña su compatriota Exequiel Zeballos -ex Boca-, visitará este domingo a Roma, escolta del puntero Lazio.