Mauricio Pellegrino lleva dos años como técnico de Lanús.

Apenas dos días después de la eliminación ante River en el Monumental por los octavos de final del Torneo Clausura, Lanús y Mauricio Pellegrino llegaron a un acuerdo, por lo que el entrenador continuará un año más al frente del equipo.

En más de una ocasión, el presidente de Lanús, Nicolás Russo, manifestó que su intención siempre fue que Mauricio Pellegrino fuera el entrenador del Granate durante todo su mandato. Lo eligió apenas asumió su tercera presidencia y pretendía que completar el último año de su gestión. Y así será.

Según informó el periodista Mariano Antico en su cuenta de Twitter, el entrenador mantuvo una reunión muy positiva con Nicolás Russo y Alejandro Marón, en donde acordaron continuar con el vínculo.

Mauricio Pellegrino lleva dos años como técnico de Lanús y ya fue campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa (nada menos que en el Maracaná contra Flamengo). El año próximo volverá a tener la Sudamericana como objetivo, además de las competencias locales.

Compartí esta nota en redes sociales:







