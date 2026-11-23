Desde que la Liga Profesional instauró el formato de playoffs con instancia de octavos de final a partir de la temporada 2025, Lanús se acostumbró a ser protagonista en la fase regular, pero encontró un muro infranqueable en el primer cruce eliminatorio.

La reciente derrota frente a River en Núñez significó la cuarta eliminación consecutiva en esta misma instancia, todas ellas con Mauricio Pellegrino sentado en el banco de suplentes.

A pesar de haber alcanzado la gloria continental con la obtención de la Copa Sudamericana en 2025 —un hito que demostró la capacidad competitiva del plantel en series internacionales—, el Granate no logra trasladar esa solidez a los duelos directos a partido único en el ámbito local. Tres de estas cuatro caídas ocurrieron en condición de visitante, producto de no haber podido asegurar la ventaja de localía en las zonas regulares, mientras que la restante fue un tropiezo inesperado en La Fortaleza.

El primer capítulo de esta seguidilla tuvo lugar el 10 de mayo de 2025. Lanús visitó a Boca y planteó un partido cerrado , inteligente y de mucho desgaste físico que terminó 0-0 en los 90 minutos reglamentarios. Sin embargo, la falta de eficacia en la tanda de penales condenó al equipo de Mauricio Pellegrino : Agustín Marchesín detuvo el remate de Alexis Canelo y Dylan Aquino desvió su ejecución, sellando el 4-2 favorable al Xeneize.

Lanús no pudo con Boca en la definición por penales.

La segunda eliminación llegó el 26 de noviembre de 2025 y fue, quizás, la más dolorosa por el contexto. Apenas unos días después de haberse consagrado campeón de la Copa Sudamericana, Lanús recibió a Tigre en La Fortaleza con el envión anímico al máximo. No obstante, el conjunto de Victoria golpeó al inicio del complemento por intermedio de David Romero y resistió hasta el final. El Granate sufrió además la anulación de un gol de Rodrigo Castillo a instancias del VAR, consumando un 0-1 que lo dejó con las manos vacías ante su gente.

En el primer semestre de 2026, la historia volvió a repetirse lejos de casa. El 9 de mayo, el equipo del Sur viajó al estadio Diego Armando Maradona para medirse ante Argentinos Juniors. En un encuentro donde nunca logró imponer su ritmo ni neutralizar el circuito de juego del Bicho, Lanús cayó por 2-0 sin atenuantes, despidiéndose prematuramente de la pelea por el título.

El capítulo más reciente se escribió el 22 de noviembre de 2026 frente a River. Obligado nuevamente a definir de visitante tras resignar puntos clave en el cierre de la fase regular, el equipo de Mauricio Pellegrino comenzó abajo tras un penal convertido por Thiago Almada. Si bien Ramiro Carrera logró estampar el empate transitorio antes del descanso, el Millonario impuso su jerarquía en el segundo tiempo con tantos de Tobías Andrada y nuevamente Almada para decretar el 3-1 definitivo.

El desafío pendiente del ciclo de Mauricio Pellegrino

Con cuatro torneos locales consecutivos terminando exactamente en el mismo escalón, el balance de Mauricio Pellegrino en Lanús presenta una marcada dualidad: un equipo confiable a lo largo de las fechas regulares y capaz de dar golpes en el plano internacional, pero vulnerable cuando el margen de error en el fútbol argentino se reduce a noventa minutos. Superar la barrera de los octavos de final asoma hoy como la principal deuda futbolística y anímica de cara a la próxima temporada.