Luego de que estallara en las redes sociales un descargo de Robertito Funes Ugarte , donde tildó de "maleducado" y "antipático" a un trabajador gastronómico, e incluso sugirió al aire que no lo contrataran, Joaquín , el empleado, rompió el silencio en Sería Increíble, en Olga.

En el video que se viralizó, se lo ve al periodista intentando hacer una nota a los empleados de una pizzería. Una de ellas no se animaba a hablar en televisión y el otro directamente se escapó. Le dijo "maleducado" y dijo que "no contraten" gente que fuese como él, "antipático".

Luego publicó un descargo en las redes sociales . “Para todos los forr… que les conviene a hablar sin saber y no ven la película completa. Este muchacho fue despectivo desde el principio”. Según el periodista, el trabajador le dijo: “No me representás”.

"Este muchacho fue despectivo desde el principio”, lanzó Robertito Funes Ugarte. "Puedo no caerte bien, pero esto es ser maleducado y xenófobo", lanzó en su publicación.

"Hubo malos modos y no se escucharon al aire, por algo este otro muchacho se acercó y me esperó. Digamos que fue una manera amable de disculparse", contó. “No hay mal que por bien…”. “Insisto, hay gente que con buena onda soluciona todo”, sentenció Robertito Funes Ugarte.

La respuesta a Robertito Funes Ugarte

El joven desmintió de plano la versión de Robertito Funes Ugarte a sobre supuestos agravios previos fuera de cámara y aseguró que su única prioridad era cumplir con su labor en plena jornada.

"Lo que se ve en el video es lo que ocurrió, no hay más. Robertito Funes miente en esta historia. Estábamos en el servicio, era temprano y llega este señor. Yo estaba dirigiendo todo el servicio con las cocineras detrás mío, mi rol era el de director general del evento, fijarme que todo esté bien", explicó con serenidad en Olga.

"Él miente en las historias"



Joaquín, empleado de 'La Crostita' y la pelea con Robertito Funes: "Lo que se vio en el video es lo que pasó, no hay más" pic.twitter.com/tgQYyBopUg — OLGA (@olgaenvivo) November 23, 2026

Según contó, en el momento del episodio ni siquiera dimensionó la gravedad de las palabras de Robertito Funes Ugarte: "En un momento estaba la cajera y me dice 'viene Robertito' y listo, pasa lo que pasa en el video y eso es todo lo que pasa".

"Honestamente yo seguí laburando, no le di más entidad. Yo estaba concentrado en mi trabajo, no frené ahí. Dije 'es un periodista y va a entender que no puedo dar mi nota', me enteré todo más tarde", reveló.