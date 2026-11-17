En los medios de Perú se generó una enorme polémica por los comentarios al aire del periodista Nelson Castro, del canal TN y El Trece, sobre Chiclayo durante la cobertura de la visita del Papa León XIV a la ciudad.

"Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente", dijo el periodista Nelson Castro en medio de su relato desde Perú.

Desde Willax Televisión, la periodista Carla García fue lapidaria con Nelson Castro y le contestó de manera contundente. "Un par de mamarrachos, de pobres diablos absolutamente ignorantes y eso lo lamento por mis hermanos argentinos, que está muy bien que estén molestos porque han mandado un par de bestias", dijo la periodista enfurecida a cámara.

La conductora Carla García siguió refiriéndose duramente a Nelson Castro por su descripción sobre la ciudad de Chiclayo, visitada por el papa león XIV, que generó enormes críticas en Perú.

"Y además viene a burlarse y esto lo digo en defensa de mis hermanos chiclayanos. Chiclayo es una ciudad próspera, generosa y tiene posiblemente lugares humildes, pero también tiene la Pirámide de Túcume, las Tumbas Reales del Señor de Sipán... ¿Qué sabrá ese argentino de cultura? ¿Qué sabrá ese pobre diablo lo que es la cultura de los moches? ¿Qué es lo que sabrá lo que pasamos los peruanos?", continuó indignada contra su colega.

El periodista Nelson Castro generó polémica en Perú.

Carla García siguió furiosa contra su colega argentino: "Además en Chiclayo somos los más grandes exportadores de arándanos del mundo. Ese desierto del que se han reído algunos nos lleva al mar que nos da los más grandes pescados. ¿Qué sabrá ese pobre diablo con cara de E.T. que ha venido al Perú a burlarse de nosotros?".

"Pobre diablo, poca cosa y pido disculpas a mis hermanos argentinos, nosotros no nos vamos a burlar de la miseria de algunos de sus barrios porque se entiende que la humildad y la elegancia no tienen absolutamente nada que ver con el dinero", señaló sobre Nelson Castro.

"Este tipo Nelson Castro y Mercedes Ninci son la demostración de que uno puede ser supuestamente un profesional con plata y subirse al avión del Papa, sin embargo ser un par de miserables", concluyó enojadísima en medio de la polémica.