Gastón Edul, uno de "los latinoamericanos más hot de 2026″: su reacción

Para sorpresa de muchos, Gastón Edul fue incluido en la lista de los hombres latinoamericanos más hot de 2026, una suerte de ranking que publicada por E! Now Latino. Tras conocerse la inesperada noticia, el periodista deportivo contó cómo reaccionó.

“Yo no te lo puedo explicar, te lo tienen que explicar ellos”, aseguró Gastón Edul a un cronista de Puro Show , en El Trece . “Puede ser un poco inexplicable, pero yo voy a puro corazón y garra, a ver cuántos puestos puedo subir”, agregó el periodista deportivo en todo jocoso.

El sitio E! Now Latino destaca cada año a 10 figuras masculinas del mundo del entretenimiento, el deporte y la comunicación por su popularidad y proyectos. En 2026, entre los seleccionados están José Ramón Barreto, Gastón Edul y Omar Courtz, entre otros.

“¿No estás ni a mitad de tabla ni siquiera?“, lo interrogó el cronista. “Y sí, bueno… pero, ¿sabés qué? Primero: están todas las fotos extraordinarias y a mí me pusieron una que no puedo abrir los ojos, me pega el sol. ¡Me mataron!“, aclaró Gastón Edul sobre su elección.

Gastón Edul, en una polémica elección.

“Segundo: es como que clasificás a la Champions League por primera vez y decís: ’A ver si me toca un rival más o menos fácil...’ y de la nada estoy con el Manchester City, el Bayern Múnich, el Real Madrid. ¿Qué querés? ¡Yo con sumar un punto estoy bien“, agregó el periodista que se lo tomó con humor.

El periodista también se refirió a las expectativas que tiene con otros rivales muy competitivos: “Con no salir último me conformo. Hay contrincantes que son modelos...”.

“¿Te sube la autoestima una publicación así?“, le consultó el periodista de Puro Show. “Me la sube hasta que entro a mi grupo de amigos de WhatsApp y veo las barbaridades que me ponen y ahí se me cae, pero... no está mal”, reveló el periodista deportivo.

“El Gastón Edul que iba a la cancha de Chacarita hace un par de años, ¿se hubiese imaginado esto?“, fue la última pregunta. Gastón Edul respondió con honestidad brutal: “Tampoco me lo imaginaba ahora, digamos. No cambié demasiado”.