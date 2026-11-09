El descargo de Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, tras su detención en Entre Ríos

Tras ser imputado por atentado y resistencia a la autoridad, Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes, tomó la palabra para contar su versión de los hechos sobre el confuso episodio en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos.

El líder de Ke Personajes admitió lo ocurrido y remarcó con autocrítica que se equivocó y que se encuentra trabajando para superar sus problemas personales. "Me equivoqué, soy humano", expresó Emanuel Noir en su descargo.

“Hoy quiero pedir perdón. Cometí un error y nada de lo que pueda decir justifica lo que pasó. Me equivoqué y estoy profundamente arrepentido”, inició su descargo en redes sociales que difundió su equipo.

“Quiero pedir disculpas, en primer lugar, a Jonathan Benítez, el efectivo al que agredí sin ninguna justificación, y a su familia. Espero que, cuando todo esto haya pasado, pueda tener la oportunidad de hacerlo personalmente y en privado”, continuó Emanuel Noir.

Emanuel Noir fe detenido.

El pedido de perdón de Emanuel Noir

Emanuel Noir hizo extensivo su pedido de perdón a su círculo íntimo, a los vecinos de su localidad natal y a su propio público. “Quiero pedir perdón a mi familia, a mi querida comunidad de Concepción del Uruguay y a todas las personas que me siguen, me acompañan y me brindan su cariño”, añadió el músico.

Sobre a su presente personal, el cantante reconoció estar atravesando “un momento de profunda angustia, soledad y reflexión”. “No busco excusas, explicaciones ni justificaciones. Tampoco pretendo que nadie deje de sentirse decepcionado o dolido. Solo quiero expresar mi arrepentimiento sincero y asumir la responsabilidad que me corresponde”, agregó el líder de Ke Personajes.

Hacia el cierre de su descargo, reiteró la importancia de hacerse cargo del daño causado y concluyó: “Me equivoqué. Soy humano, pero por encima de todo soy responsable de mis actos”.