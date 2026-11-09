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9 de noviembre de 2026
Viral.

Papa León XIV en Lomas de Zamora: el blooper de la Policía que hizo a reír a los vecinos

Las motos que escoltaban al vehículo del Sumo Pontífice se equivocaron de recorrido en el Cruce de Lomas y provocaron las risas de la gente.

El insólito blooper quedó filmado e hizo reír a vecinos de Lomas.

El insólito blooper quedó filmado e hizo reír a vecinos de Lomas.

El paso del Papa León XIV por Lomas de Zamora tuvo un insólito blooper que provocó la risas de los vecinos. La Policía que acompañaba el traslado del vehículo papal al Cottolengo Don Orione se equivocó de camino y tuvo que corregir el trayecto en pleno Cruce de Lomas.

Este lunes por la mañana, gran parte de Lomas se movilizó para saludar al Sumo Pontífice en su trayecto a Claypole. La comitiva del Papa tuvo que atravesar Puente La Noria, Camino Presidente Juan Domingo Perón (ex Camino Negro), el Cruce de Lomas, la Rotonda de Llavallol y muchos otros puntos del partido lomense.

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Durante ese recorrido, poco antes de las 9 de la mañana, las motos que escoltaban al vehículo papal y que iban al frente del recorrido cometieron un error que no pasó desapercibido en el límite de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría.

El blooper de la Policía en el Cruce de Lomas

El Papa León XIV había recorrido la avenida Juan XXIII y la Policía debía girar hacia la izquierda para ingresar a Camino de Cintura. Sin embargo, se equivocaron de carril y empezaron a circular en contramano.

“¡No, por ahí no! ¡Se equivocaron!”, gritaron enseguida los vecinos de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría que se habían acercado al lugar. El incidente provocó la risa de muchos de los presentes.

Las motos policiales notaron el error y enseguida retrocedieron para tomar el camino correcto hacia el Cottolengo Don Orione. Segundos después, el Papa León XIV saludó a la gente desde la ventana de la camioneta.

El insólito episodio de la Policía en el Cruce de Lomas quedó filmado y se volvió viral en las redes sociales. Una anécdota simpática que decoró el momento inolvidable que vivieron los lomenses con la histórica visita del Papa a la ciudad.

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