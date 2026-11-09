Papa León XIV en Lomas de Zamora: el blooper de la Policía que hizo a reír a los vecinos

El paso del Papa León XIV por Lomas de Zamora tuvo un insólito blooper que provocó la risas de los vecinos. La Policía que acompañaba el traslado del vehículo papal al Cottolengo Don Orione se equivocó de camino y tuvo que corregir el trayecto en pleno Cruce de Lomas .

Este lunes por la mañana, gran parte de Lomas se movilizó para saludar al Sumo Pontífice en su trayecto a Claypole. La comitiva del Papa tuvo que atravesar Puente La Noria, Camino Presidente Juan Domingo Perón (ex Camino Negro), el Cruce de Lomas, la Rotonda de Llavallol y muchos otros puntos del partido lomense.

En fotos. Así se vivió el paso del papa León XIV por las calles de Lomas

Durante ese recorrido, poco antes de las 9 de la mañana, las motos que escoltaban al vehículo papal y que iban al frente del recorrido cometieron un error que no pasó desapercibido en el límite de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría.

El Papa León XIV había recorrido la avenida Juan XXIII y la Policía debía girar hacia la izquierda para ingresar a Camino de Cintura . Sin embargo, se equivocaron de carril y empezaron a circular en contramano .

EL BLOOPER DE LA POLICÍA EN EL RECORRIDO DEL PAPA El operativo que acompañaba al papa León XIV por Lomas de Zamora tuvo un momento inesperado: los efectivos se equivocaron de camino en el Cruce de Lomas y provocaron las risas de los vecinos. pic.twitter.com/sHmzjbkjao

“¡No, por ahí no! ¡Se equivocaron!”, gritaron enseguida los vecinos de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría que se habían acercado al lugar. El incidente provocó la risa de muchos de los presentes.

Las motos policiales notaron el error y enseguida retrocedieron para tomar el camino correcto hacia el Cottolengo Don Orione. Segundos después, el Papa León XIV saludó a la gente desde la ventana de la camioneta.

El insólito episodio de la Policía en el Cruce de Lomas quedó filmado y se volvió viral en las redes sociales. Una anécdota simpática que decoró el momento inolvidable que vivieron los lomenses con la histórica visita del Papa a la ciudad.