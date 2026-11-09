lunes 09 de noviembre de 2026
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9 de noviembre de 2026
Se armó.

El picante cruce entre Germán Martitegui y Grego Rosello en MasterChef Celebrity

Germán Martitegui y Grego Rosello mantuvieron un filoso ida y vuelta en las cocinas de MasterChef Celebrity en medio de una preparación.

Se armó entre Germán Martitegui y Grego Rosello.&nbsp;

Se armó entre Germán Martitegui y Grego Rosello. 

“Tan sabroso como estético y con una decoración impecable”, preció Maru Botana sobre la preparación que debían realizar los participantes del certamen culinario de Telefe.

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Todo mal entre Germán Martitegui y Grego Rosello

En medio de las preparaciones y mientras el tiempo corría, Germán Martitegui se acercó a la estación de Grego Rossello, desatando uno de los momentos más divertidos, pero llenos de tensión, de la noche.

Al ver la dinámica del influencer, el jurado no dudó en recordarle su rol de los últimos días. "El empleado de la semana. Nunca en la historia de Masterchef hubo un empleado de la semana", lanzó el chef con ironía. Lejos de quedarse atrás, Grego Rosello retrucó con su chispa habitual: "Tengo la única obligación de no ser el peor de la noche".

Ante las dudas del humorista sobre cómo resolver el relleno de su preparación, ya que al principio pensaba en una opción más clásica y simple con jamón como el clásico navideño, Germán Martitegui intervino para salvarlo y le tiró unos tips culinarios.

No lo dejó improvisar y, como extra, le subió la vara. "Alcaparras, pepino, anchoa y mayonesa. Tomate, palta", enumeró, antes de exigirle que "el salmón tiene que quedar como terciopelo".

El momento de mayor tensión se vivió con Grego Rossello. Tras su paso por la mesada con el salmón, el resultado lo dejó en la cuerda floja: se convirtió en el único delantal negro de la noche, rompiendo su racha como el "empleado de la semana". "Estoy con ganas de abandonar, estoy triste", amenazó.

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