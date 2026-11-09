Papa León XIV: detuvieron a un joven con credenciales falsas en Palermo

Intentó cruzar el operativo por la misa del Papa León XIV.

Un joven de 25 años fue detenido el domingo en Palermo cuando intentó atravesar uno de los controles dispuestos por la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles. Circulaba en una moto con patente y credenciales falsas, balizas policiales y equipos de comunicación.

El procedimiento se realizó en la intersección de las avenidas Del Libertador y Kennedy, donde efectivos de la Policía de la Ciudad identificaron al sospechoso cuando intentaba superar el dispositivo de seguridad. Tras la detención, intervino personal del Departamento Federal de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal, que trasladó al joven a la sede de esa dependencia.

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La causa quedó en manos del Juzgado Federal Nº1, a cargo de la jueza María Servini, con intervención de la Secretaría N.º 2, encabezada por Gonzalo Mendieta. Por orden de la magistrada, también se realizó un allanamiento en la vivienda del acusado, ubicada en el barrio porteño de Palermo.

Durante el operativo, los investigadores encontraron una pistola calibre 9 milímetros, municiones y cargadores de distintos calibres. También secuestraron una credencial falsa con la inscripción "enlace Vaticano", a nombre del detenido.

Entre los elementos incautados había 43 equipos de trunking, radios, baterías, dispositivos de radiofrecuencia y bases de cargadores HT. Además, encontraron una chapa y una placa de jerarquía policial, una patente con referencias a la actividad de radioaficionado y dos cámaras corporales.

El procedimiento también permitió retirar tres notebooks, dos computadoras, una tablet, dos teléfonos celulares y documentación considerada relevante para la investigación.

En el lugar trabajaron distintas divisiones especializadas. Brigadas de Explosivos participó con perros detectores, mientras que especialistas en Cibercrimen realizaron una inspección de los dispositivos informáticos. También intervinieron equipos de búsqueda de evidencias, que llevaron adelante peritajes y levantamiento de rastros, y personal de Operaciones Técnicas Especiales, que confiscó los equipos de comunicación.

La investigación fue caratulada como "Intimidación pública y falsificación de documento público". Todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.