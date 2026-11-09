El papa León XIV, día 2: Lomas de Zamora, el Cottolengo Don Orione y Santa Misa en Palermo

La Ciudad de Buenos Aires se transformará en el epicentro mundial por la visita del papa León XIV, que llegará a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre, y estará el miércoles, lo que implicará la modificación del funcionamiento de los servicios de transporte, médicos; y operativos seguridad.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, a continuación, las siete claves que los ciudadanos que se acerquen al barrio porteño de Palermo deben tener en cuenta para ver al sumo pontífice.

¿Cuándo es feriado en la Ciudad?

En la Ciudad es feriado el martes y el lunes es feriado nacional. Son los días en los que se celebra la Misa y el Encuentro con los Jóvenes del Papa León XIV en Palermo.

¿Cómo son los cortes en Avenida Del Libertador?

Avenida Del Libertador se cierra entre el Monumento de los españoles y Olleros. Los vecinos frentistas con sus vehículos pueden entrar a las cocheras por un carril exclusivo hasta el sábado evitando el vallado y armado de carpas. Luego habrá horarios de ingreso y egreso.

¿Cuáles son las zonas que se cerrarán?

Un perímetro alrededor de la Nunciatura Apostólica, en Recoleta, y otro que abarca el barrio de Palermo. En la zona de la Nunciatura el cierre es entre Avenida Alvear, Cerrito, Avenida del Libertador y Avenida Callao, y en 100 metros de las calles Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear. En Palermo, el perímetro de seguridad abarca Avenida Del Libertador, Ugarteche, Avenida Las Heras, Santa Fe, Avenida Luis María Campos y Virrey del Pino.

¿Y desde cuándo cierran totalmente?

Desde el sábado hasta la tarde del miércoles 11, en el caso de la Nunciatura. Y desde el sábado a la tarde hasta la madrugada del miércoles para la zona de Palermo.

Vivo dentro de una zona de seguridad, ¿cómo hago para entrar y salir?

En los controles de la Policía de la Ciudad, en la entrada y salida de cada zona, hay que presentar alguno de estos documentos: DNI con el domicilio actualizado, una boleta de servicio que coincida con el domicilio, la placa de ingreso que entrega el Gobierno de la Ciudad o, en el caso de turistas, la reserva del hotel o Airbnb.

Y si no tengo actualizado el DNI, ¿cómo hago?

El formulario tiene carácter de declaración jurada y está en: https://www.formulariosgcba.gob.ar/ErVDqZj7DW8G15akpzGl/canal/web.

La autorización tiene valor aunque no se pueda leer el código QR.

¿Voy a poder entrar y salir con mi auto dentro del perímetro de Palermo?

Si, siempre mediante una identificación. En líneas generales: se restringe la circulación cuando está sucediendo cada evento. Durante el operativo, las personas habilitadas podrán ingresar y salir del perímetro en vehículo, únicamente por los accesos autorizados y en las franjas horarias establecidas.