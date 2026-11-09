Abel Pintos le cantó uno de sus clásicos al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione

El papa León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, en el partido de Almirante Brown, en una de las actividades que realizó en la Argentina. Abel Pintos fue el elegido para cantarle una canción al Pontífice , en un emotivo momento.

De elegante traje, el cantante interpretó la canción “La llave”, acompañado por algunos integrantes del coro de la propia institución. En formato acústico y acompañado sólo por una guitarra, el cantante emocionó a todos en la ceremonia que se realizó en la región.

Cadena nacional. "Economía al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía"

Operativo de seguridad. Papa León XIV en Lomas: los cortes de calles y los colectivos que cambian su recorrido

El papa León XIV caminó por el parque en el que conviven más de 400 personas con discapacidad y su recorrido, también se encontró con el gobernador Axel Kicillof y otros funcionarios de la Provincia.

El recorrido fue acompañado por un importante despliegue de seguridad y una multitud de fieles que se acercó a las inmediaciones para intentar verlo.

Qué había dicho Abel Pintos en la previa

Abel Pintos, antes de cantarle al papa León XIV, el artista compartió sus expectativas, el deseo que tiene para su presentación y el significado personal que le da a esta oportunidad.

“Tratando de regular las emociones, pero, por supuesto, muy contento, emocionado y con mucha expectativa”, expresó en la previa de su participación.

“Sirvió mucho el ensayo que hicimos el otro día porque, de alguna manera, uno también termina de entender cómo va a ser la situación un poco real. Todo es muy protocolar”, señaló Abel Pintos a Primicias Ya.