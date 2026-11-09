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9 de noviembre de 2026
Emotivo.

Abel Pintos le cantó uno de sus clásicos al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione

Abel Pintos interpretó "La llave", uno de sus clásicos, ante el papa León XIV en la visita del Pontífice al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole.

Abel Pintos le cantó al papa León XIV.&nbsp;

Abel Pintos le cantó al papa León XIV. 

De elegante traje, el cantante interpretó la canción “La llave”, acompañado por algunos integrantes del coro de la propia institución. En formato acústico y acompañado sólo por una guitarra, el cantante emocionó a todos en la ceremonia que se realizó en la región.

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El papa León XIV caminó por el parque en el que conviven más de 400 personas con discapacidad y su recorrido, también se encontró con el gobernador Axel Kicillof y otros funcionarios de la Provincia.

El recorrido fue acompañado por un importante despliegue de seguridad y una multitud de fieles que se acercó a las inmediaciones para intentar verlo.

Qué había dicho Abel Pintos en la previa

Abel Pintos, antes de cantarle al papa León XIV, el artista compartió sus expectativas, el deseo que tiene para su presentación y el significado personal que le da a esta oportunidad.

“Tratando de regular las emociones, pero, por supuesto, muy contento, emocionado y con mucha expectativa”, expresó en la previa de su participación.

“Sirvió mucho el ensayo que hicimos el otro día porque, de alguna manera, uno también termina de entender cómo va a ser la situación un poco real. Todo es muy protocolar”, señaló Abel Pintos a Primicias Ya.

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