Cómo será la venta de entradas para el Banfield-Boca por Copa Argentina

En Banfield crece la expectativa por lo que será el choque decisivo ante Boca por las semifinales de la Copa Argentina . El próximo sábado 14 de noviembre, el Taladro y el Xeneize se verán las caras en Mendoza para definir al segundo finalista, ya que Platense aguarda en la gran final.

La organización de la Copa Argentina dio a conocer los detalles del expendio de localidades para el cruce de semifinales entre Banfield y Boca , que se disputará este sábado 14 de noviembre a las 19 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

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La venta para la parcialidad Xeneize comenzará de manera virtual, mientras que el público del Taladro se moverá bajo una logística diferente coordinada por su club.

Los hinchas de Boca podrán adquirir sus tickets a partir de este lunes 9 de noviembre a las 15. El proceso se realizará exclusivamente a través de la plataforma web de Deportick. Una vez realizada la compra digital, el retiro de las entradas físicas será obligatorio en Mendoza. El canje se llevará a cabo el viernes 13 de noviembre, de 11 a 19, en la Boletería Sur del Estadio Malvinas Argentinas. Para retirar la entrada, el titular de la compra deberá presentar el código de barra QR del voucher y el DNI físico.

También, podrán retirar su entrada el sábado 14 de noviembre, de 11 a 18, en las Boleterías del Estadio Bautista Gargantini de Independiente Rivadavia.

Por su parte, el público de Banfield no contará con venta de entradas por internet. El expendio de localidades será los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre, de 11 a 18, en las Boleterías del Florencio Sola.

Además, los hinchas de Banfield pueden reservar y abonar paquetes especiales que incluyen el traslado ida y vuelta en micro hacia Mendoza junto con la entrada al estadio garantizada.

Venta de entradas para @CAB_oficial - @BocaJrsOficial ✍️Toda la información https://t.co/5vXSYHqzHW#CopaArgentinaAXIONenergy #NuestraCopa — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) November 8, 2026

Valores de las localidades para el Banfield-Boca

Los precios fijados por la organización de la Copa Argentina son los siguientes:

Populares: $85.000

Plateas Descubiertas: $150.000

Plateas Cubiertas: $200.000

Menores (hasta 11 años): $65.000

Desde la organización recordaron de forma taxativa que no se habilitará la venta de entradas ni el canje de tickets en las boleterías del estadio el sábado, día del partido. Quienes no dispongan de su entrada física anticipada no podrán ingresar al perímetro de seguridad del Malvinas Argentinas.