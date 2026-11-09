La emoción de Pampita ante la llegada del papa León XIV a la Argentina

Pampita estuvo en los alrededores del Aeroparque Internacional Jorge Newbery para ser una de las primeras en presenciar la llegada del papa León XIV a la Argentina, en el marco de la primera visita de un Pontífice al país en 39 años.
Pampita estuvo en las cercanías del Aeroparque para documentar la llegada del papa León XIV a la Argentina y compartió el momento en las redes sociales.
Pampita estuvo en los alrededores del Aeroparque Internacional Jorge Newbery para ser una de las primeras en presenciar la llegada del papa León XIV a la Argentina, en el marco de la primera visita de un Pontífice al país en 39 años.
Junto con dos amigas y su hija Anita, Pampita se instaló del lado externo del vallado perimetral de la terminal aérea y desde allí registró el momento del arribo del papa León XIV.
A través de sus historias de Instagram, Pampita registró el momento con una serie de imágenes y videos que compartió a través de las redes sociales.
En la primera publicación, una selfie junto a sus dos acompañantes con la pista de aterrizaje de fondo, escribió: “Señales. Viendo llegar al Papa”, seguido de un corazón rojo.
En otra historia compartida más tarde, ya con su hija y un niño en la imagen, el mensaje de Pampita fue aún más directo y contundente: “Siempre señales”.
Los videos que registró desde detrás del alambrado mostraron el movimiento de la comitiva oficial sobre la pista, con representantes religiosos, banderas argentinas y personal de seguridad.
En uno de los fragmentos se distingue al papa León XIV saludando a quienes lo aguardaban en la pista, vestido con su sotana blanca y una prenda roja sobre los hombros.