lunes 09 de noviembre de 2026
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9 de noviembre de 2026
Emotivo.

La emoción de Pampita ante la llegada del papa León XIV a la Argentina

Pampita estuvo en las cercanías del Aeroparque para documentar la llegada del papa León XIV a la Argentina y compartió el momento en las redes sociales.

La emoción de Pampita.&nbsp;

La emoción de Pampita. 

Junto con dos amigas y su hija Anita, Pampita se instaló del lado externo del vallado perimetral de la terminal aérea y desde allí registró el momento del arribo del papa León XIV.

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Los posteos de Pampita

A través de sus historias de Instagram, Pampita registró el momento con una serie de imágenes y videos que compartió a través de las redes sociales.

En la primera publicación, una selfie junto a sus dos acompañantes con la pista de aterrizaje de fondo, escribió: “Señales. Viendo llegar al Papa”, seguido de un corazón rojo.

En otra historia compartida más tarde, ya con su hija y un niño en la imagen, el mensaje de Pampita fue aún más directo y contundente: “Siempre señales”.

Los videos que registró desde detrás del alambrado mostraron el movimiento de la comitiva oficial sobre la pista, con representantes religiosos, banderas argentinas y personal de seguridad.

En uno de los fragmentos se distingue al papa León XIV saludando a quienes lo aguardaban en la pista, vestido con su sotana blanca y una prenda roja sobre los hombros.

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