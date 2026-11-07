La fuerte respuesta de Pampita a los rumores que la tildan de "tóxica" e "intensa"

Pampita rompió el silencio en medio de los rumores de separación de Martín Pepa que comenzaron a correr hace unos días. Además, la modelo enfrentó también el rumor de que sería "intensa" y "tóxica" en las relaciones que tuvo en su vida.

Yanina Latorre, en su programa de radio en El Observador , fue lapidaria con Pampita. "Para mí se apura mucho: ella tiene la necesidad de vivir en pareja y en familia, ella quiere el cuentito de la felicidad, que la quieran y abracen", observó la conductora para abrir la polémica.

Fue amor. Pampita y Martín Pepa, nuevamente separados: "Ella es muy..."

"La persona que me contó de la separación me cuenta que ella es intensamente insoportable y el pibe quiere una novia, no quiere una esposa", agregó Yanina Latorre para echar más leña al fuego.

En medio de estas versiones, Pampita dialogó con LAM y Pepe Ochoa le consultó directamente por los dichos de Yanina Latorre . “¿Te molesta que te tilden de tóxica, de que sos insoportable, de que enloqueces a tu pareja?“, le consultó el panelista de LAM sin vueltas.

Pampita, sin callarse nada, respondió firme: "Yo no dije nada, cuando tenga que contar algo lo voy a decir yo, la gente puede decir lo que quiera".

Martín Pepa y Pampita.

“Ya estoy acostumbrada a que digan cosas feas de mí pero bueno, no puedo hacer nada con que se digan esas cosas, no lo puedo evitar”, agregó sobre las versiones sobre su personalidad.

Al ser consultada si se considera intensa en una relación, la modelo sostuvo: “No me voy a definir. Nadie puede opinar de afuera porque nadie conoce lo que pasa en una pareja. Cualquiera que opine algo la verdad no tiene conocimiento, no sabe".

“Los únicos que pueden hablar de las cosas siempre son los protagonistas”, sentenció firme Pampita evitando entrar en nuevas polémicas mediáticas.