sábado 07 de noviembre de 2026
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7 de noviembre de 2026
Se pudrió todo.

La fuerte respuesta de Pampita a los rumores que la tildan de "tóxica" e "intensa"

Luego que Yanina Latorre hiciera filosos comentarios sobre Pampita en medio de su separación de Martín Pepa, la modelo rompió el silencio.

Pampita habló de todo.&nbsp;

Pampita habló de todo. 

Yanina Latorre, en su programa de radio en El Observador, fue lapidaria con Pampita. "Para mí se apura mucho: ella tiene la necesidad de vivir en pareja y en familia, ella quiere el cuentito de la felicidad, que la quieran y abracen", observó la conductora para abrir la polémica.

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"La persona que me contó de la separación me cuenta que ella es intensamente insoportable y el pibe quiere una novia, no quiere una esposa", agregó Yanina Latorre para echar más leña al fuego.

La respuesta de Pampita

En medio de estas versiones, Pampita dialogó con LAM y Pepe Ochoa le consultó directamente por los dichos de Yanina Latorre. “¿Te molesta que te tilden de tóxica, de que sos insoportable, de que enloqueces a tu pareja?“, le consultó el panelista de LAM sin vueltas.

Pampita, sin callarse nada, respondió firme: "Yo no dije nada, cuando tenga que contar algo lo voy a decir yo, la gente puede decir lo que quiera".

Martín Pepa y Pampita.
Martín Pepa y Pampita.

“Ya estoy acostumbrada a que digan cosas feas de mí pero bueno, no puedo hacer nada con que se digan esas cosas, no lo puedo evitar”, agregó sobre las versiones sobre su personalidad.

Al ser consultada si se considera intensa en una relación, la modelo sostuvo: “No me voy a definir. Nadie puede opinar de afuera porque nadie conoce lo que pasa en una pareja. Cualquiera que opine algo la verdad no tiene conocimiento, no sabe".

“Los únicos que pueden hablar de las cosas siempre son los protagonistas”, sentenció firme Pampita evitando entrar en nuevas polémicas mediáticas.

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