Lali Espósito y Miranda anunciaron tres shows juntos: dónde se venden las entradas

Lali Espósito y Miranda anunciaron sus primeros shows j untos como BOM , el proyecto musical que reúne a las tres figuras del pop argentino. El trío se presentará el 17, 18 y 19 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La propuesta tendrá como protagonista al repertorio de BOM, aunque también incluirá canciones emblemáticas de los repertorios de Lali Espósito y del dúo de Ale Sergi y Juliana Gattas.

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BOM es la nueva sociedad artística que reúne a Lali Espósito con Ale Sergi y Juliana Gattas , los integrantes de Miranda. La iniciativa nació durante las grabaciones de La Voz Argentina, donde los tres comenzaron a intercambiar ideas musicales y a imaginar posibles colaboraciones.

Lo que inicialmente iba a ser un EP de versiones de canciones ajenas terminó transformándose en un álbum de composiciones propias y ahora lleva el momento de salir a tocar en vivo.

Dónde se vende las entradas para Lali Espósito y Miranda

La preventa exclusiva para clientes del Banco Provincia está disponible a través del sitio oficial del Movistar Arena de Buenos Aires.

Los clientes que utilicen tarjetas Visa o Mastercard del Banco Provincia podrán acceder a un beneficio de hasta 12 cuotas sin interés. Una vez finalizada la preventa, se habilitará la venta general para las tres funciones anunciadas.