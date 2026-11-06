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6 de noviembre de 2026
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Lali Espósito y Miranda anunciaron tres shows juntos: dónde se venden las entradas

Lali Espósito y Miranda presentan BOM, el proyecto conjunto de la cantante y el dúo de Juliana Gattas y Ale Sergio, en el Movistar Arena.

Lali y Miranda, juntos.&nbsp;

Lali y Miranda, juntos. 

La propuesta tendrá como protagonista al repertorio de BOM, aunque también incluirá canciones emblemáticas de los repertorios de Lali Espósito y del dúo de Ale Sergi y Juliana Gattas.

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BOM es la nueva sociedad artística que reúne a Lali Espósito con Ale Sergi y Juliana Gattas, los integrantes de Miranda. La iniciativa nació durante las grabaciones de La Voz Argentina, donde los tres comenzaron a intercambiar ideas musicales y a imaginar posibles colaboraciones.

Lo que inicialmente iba a ser un EP de versiones de canciones ajenas terminó transformándose en un álbum de composiciones propias y ahora lleva el momento de salir a tocar en vivo.

Dónde se vende las entradas para Lali Espósito y Miranda

La preventa exclusiva para clientes del Banco Provincia está disponible a través del sitio oficial del Movistar Arena de Buenos Aires.

Los clientes que utilicen tarjetas Visa o Mastercard del Banco Provincia podrán acceder a un beneficio de hasta 12 cuotas sin interés. Una vez finalizada la preventa, se habilitará la venta general para las tres funciones anunciadas.

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