Lali Espósito y Miranda anunciaron tres shows juntos: dónde se venden las entradas

Lali Espósito y Miranda anunciaron sus primeros shows juntos como BOM, el proyecto musical que reúne a las tres figuras del pop argentino. El trío se presentará el 17, 18 y 19 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires.
Lali Espósito y Miranda presentan BOM, el proyecto conjunto de la cantante y el dúo de Juliana Gattas y Ale Sergio, en el Movistar Arena.
Lali Espósito y Miranda anunciaron sus primeros shows juntos como BOM, el proyecto musical que reúne a las tres figuras del pop argentino. El trío se presentará el 17, 18 y 19 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires.
La propuesta tendrá como protagonista al repertorio de BOM, aunque también incluirá canciones emblemáticas de los repertorios de Lali Espósito y del dúo de Ale Sergi y Juliana Gattas.
BOM es la nueva sociedad artística que reúne a Lali Espósito con Ale Sergi y Juliana Gattas, los integrantes de Miranda. La iniciativa nació durante las grabaciones de La Voz Argentina, donde los tres comenzaron a intercambiar ideas musicales y a imaginar posibles colaboraciones.
Lo que inicialmente iba a ser un EP de versiones de canciones ajenas terminó transformándose en un álbum de composiciones propias y ahora lleva el momento de salir a tocar en vivo.
La preventa exclusiva para clientes del Banco Provincia está disponible a través del sitio oficial del Movistar Arena de Buenos Aires.
Los clientes que utilicen tarjetas Visa o Mastercard del Banco Provincia podrán acceder a un beneficio de hasta 12 cuotas sin interés. Una vez finalizada la preventa, se habilitará la venta general para las tres funciones anunciadas.