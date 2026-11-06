Denuncia en Lomas: desarticularon una banda que extorsionaba a usuarios de páginas de servicios sexuales

Una investigación de la DDI de Lomas de Zamora permitió desarticular una presunta organización dedicada a extorsionar a usuarios de páginas de servicios sexuales mediante llamadas telefónicas y amenazas.

Según informaron fuentes cercanas a la causa a La Unión , varios de sus integrantes operaban desde cárceles bonaerenses y utilizaban perfiles falsos para captar víctimas y obtener información personal.

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El caso se inició el 11 de julio pasado, cuando un joven de 24 años denunció en la Comisaría 1ª de Lomas que recibía llamados de distintos números telefónicos. Quienes lo contactaban le exigían dinero a cambio de no divulgar supuestas consultas que había realizado en una página de servicios sexuales y le aportaban datos personales y de su entorno familiar para intimidarlo.

Ante las amenazas, la víctima realizó inicialmente una transferencia de $200 mil . Luego, por consejo de un allegado, decidió presentarse en la dependencia policial y denunciar lo ocurrido.

A partir de esa presentación, detectives de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) de Lomas de Zamora comenzaron a rastrear los teléfonos utilizados para las extorsiones y las cuentas que recibían el dinero. La investigación incluyó el análisis de comunicaciones, titularidades de líneas, tarjetas SIM, antenas de telefonía y consumo de datos.

De acuerdo con la reconstrucción policial, los investigadores lograron identificar a cinco personas y establecer los presuntos roles que cumplían dentro de la organización. La hipótesis es que algunos de los sospechosos captaban a las víctimas mediante perfiles apócrifos, otros realizaban las llamadas intimidatorias y dos mujeres recibían y redistribuían las transferencias.

Allanamientos por extorsión

Con las pruebas reunidas, la UFI 19 de Lomas de Zamora solicitó seis órdenes de allanamiento, secuestro y detención, que fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías 6

Los procedimientos se realizaron en dos domicilios de Billinghurst, partido de San Martín; una vivienda de Isidro Casanova, en La Matanza; y tres unidades penitenciarias bonaerenses: la N.º 30 de General Alvear, la N.º 23 de Florencio Varela y la N.º 43 de González Catán.

El mensaje que recibían las víctimas de la extorsión.

Como resultado, fueron detenidos Marina Soledad Cheveste, de 45 años, en Billinghurst, y tres hombres que ya se encontraban alojados en establecimientos penitenciarios: Alen Lucas Aguirre Pérez, de 23; Mauro Leonel Fretes Martínez, de 41; y Rolando Robustiano Lescano, de 61.

Además, en Isidro Casanova fue aprehendida una mujer de 42 años. Sin embargo, luego de cumplirse los recaudos legales, recuperó la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

Durante los operativos se secuestraron cinco teléfonos celulares, uno en cada uno de los objetivos donde hubo resultados positivos. El restante allanamiento, realizado en otro domicilio de Billinghurst, arrojó resultado negativo.

Los roles de la banda delictiva

Según la hipótesis de los investigadores, Fretes Martínez habría sido el encargado de crear perfiles falsos y captar usuarios en la página utilizada para contactar a las víctimas. Aguirre Pérez y Lescano, por su parte, habrían participado de las extorsiones desde las unidades penitenciarias donde estaban alojados.

En cuanto a las mujeres investigadas, Cheveste habría recibido parte del dinero en una cuenta de una billetera virtual y luego lo habría derivado a otras cuentas vinculadas con los sospechosos. Oblander, en tanto, habría cumplido una función similar de recepción y redistribución de fondos.

La causa está a cargo de la UFI 19 de Lomas de Zamora, conducida por el fiscal Ignacio Gabriel Torrigino, con intervención del Juzgado de Garantías 6, a cargo de la jueza Laura Ninni.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia por los delitos de "extorsión en concurso real con encubrimiento agravado y amenazas".