Una propuesta en Banfield para conectar con lo natural y disfrutar del arte

El Mercado Consciente se consolidó como una propuesta que va mucho más allá de la compra y venta de productos. Es un espacio que conecta a emprendedores, artistas y vecinos a través de una mirada compartida sobre el consumo responsable y el cuidado del ambiente . Con una identidad propia que combina producción sustentable y cultura, este fin de semana tendrá una nueva edición en Banfield con música en vivo, charlas y talleres para disfrutar en familia.

El sábado y domingo, de 10 a 19, en la Plaza Roberto Sánchez (Alem y Darragueira) habrá más de 60 puestos de alimentos frescos y envasados, productos agroecológicos, opciones veganas y vegetarianas, panificados, cosmética natural, artículos de limpieza biodegradables, botánica, artesanías, accesorios, cerámicas, decoración, tejidos e indumentaria. También sumarán opciones gastronómicas para los que tengan ganas de desayunar, almorzar o merendar.

Talento lomense. Un artista de Banfield, seleccionado entre más de 500 postulantes por una obra hecha con cajones de verdulería

La propuesta contará además con actividades y espectáculos gratuitos. El sábado, a las 15.30, darán un taller sobre preparación de productos de origen natural que sirven para nutrir y estimular el crecimiento de las huertas . Mientras que a las 16.30 se presentará el show de circo de la Payasa Barbajeanne. Por su parte, a las 17.30 llegará el segmento musical junto al dúo de tango integrado por Fernando Perego y Nicolás Dufau.

Los vecinos que vayan a la plaza el domingo tendrán una práctica de respiración consciente a las 15.30 coordinada por la Federación Sudamericana de Yoga . Luego, a las 16.30, darán un taller de arte y juguetes con materiales reciclados . Y a las 17.30 será el momento de bailar unas cumbias con la Orquesta La Congorosa.

Tanto el sábado como el domingo, en el horario de 10 a 19, habrá un espacio dedicado al tarot evolutivo. Y todas las personas que hagan sus compras en el mercado recibirán un número para participar de sorteos con premios de todos los productores y artesanos.

Una feria autogestiva con 9 años de historia en Banfield

Declarado de Interés Municipal y Provincial por su contribución a la producción local sustentable y al cuidado del ambiente, el Mercado Consciente de Productores lleva 9 años de historia en Banfield.

Cada stand es atendido por productores locales autogestivos que promueven el cuidado de la salud a través de productos orgánicos y/o agroecológicos de elaboración artesanal. "Estoy hace dos años y medio en el Mercado Consciente, mi producto principal es el falafel y en esta primavera estoy trayendo milanesas de berenjena ahumada con ensalada, milanesas de girgola, empanadas de soja, calabaza y hongos, y alfajores integrales de dátiles, batata, membrillo y chocolate", contó Sol, a cargo del emprendimiento de comida vegana y casera llamado Maitri.