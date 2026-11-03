Cumplieron 50 años de egresados del ENAM de Banfield y volvieron a la escuela para agradecer

Los exalumnos del ENAM de Banfield cumplieron 50 años de egresados y lo festejaron en las mismas aulas que pasaron su adolescencia, dejaron el escudo de la promoción y hasta donaron pelotas de voleibol y un equipo de audio para que puedan utilizar los actuales estudiantes.

Con una gran organización, las cinco divisiones que egresaron en el mismo año se unieron para preparar lo que sucedió en el ENAM de Banfield el 31 de octubre. "Hicieron una comisión organizadora que trabajo desde aproximadamente abril 2026 para el gran festejo", detalló Gustavo Rondina , uno de los egresados del año 1976 del curso quinta, tercera del ENAM.

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En aquel entonces cada división tenía de entre 45 a 50 alumnos. Por eso, a 50 años de egresar se juntaron más de 100 exestudiantes del ENAM en un contexto donde se sintieron varias emociones. "Recuerdo que éramos una división de 53 alumnos de los cuales éramos 12 varones", relató uno de los invitados a la cerebración respecto a su curso.

Si bien, contaron que ya se habían reunido en otros años cuando celebraron el 20 o el 30 aniversario de egresar de la escuela ubicada en Manuel Castro 990, Banfield, en esta oportunidad fue distinto porque hay muchos recuerdos que no olvidan. "Nos encontramos con personas que hace como tres décadas que no veíamos, supimos de compañeros que ya fallecieron, el recuerdo de esas aulas 50 años atrás. Fue una jornada muy fuerte para todos", comentó Rondina que hasta se casó con una de sus compañeras del ENAM y hace 51 años que están juntos.

A partir de las 10.30 se reunieron en la escuela, luego recorrieron las aulas, hubo un breve relato de la historia de estos recordados alumnos y hasta se descubrió un escudo de la promoción 1976. Luego todos los exalumnos se fueron a un festejo privado en el salón Greka de Banfield.

Entre los testimonios que se escucharon en el momento y luego de la celebración, dijeron: "Realmente fue un placer reunirnos después de tanto tiempo. Todo lo que hice fue con gusto y amor. Nos comprometemos a hacer una reunión el año que viene de nuestra división, los quiero". "Todavía conmovida por el encuentro. Mucha emoción por los años transcurridos y todavía la posibilidad de conectarnos, en algunos casos como si los años, que son muchos, no hubieran pasado. Un encuentro inolvidable". "Hermosa reunión, muy emotiva, con hermosos recuerdos, espero que para el próximo encuentro no pase tanto tiempo".

La organización fue fundamental para que puedan pasar un momento de recuerdos, añoranzas y nostalgia. Pero, todos coincidieron que lo más lindo fue donar algo para la escuela como las pelotas de voleibol y el equipo de audio que ya están allí para que los chicos puedan usarlas.

Las fotos del encuentro:

En el ENAM de Banfield todos reunidos para la celebración.

De nuevo en esa aula llena de historias de los adolescentes que fueron hace 50 años atrás.