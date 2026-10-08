Recibirán en Llavallol donaciones de cabello para armar pelucas oncológicas

En el marco de Octubre Rosa , el mes para concientizar sobre la lucha contra el cáncer, la ONG Mechones X Sonrisas llega a Llavallol para ser parte de una jornada de donación de cabello que será destinado para la confección de pelucas de pacientes oncológicos de todo el país.

La iniciativa está organizada por el Grupo Scout de Llavallol, muy comprometido con la causa, que todos los años se encarga de colaborar con la labor solidaria de la ONG que se creó en 2019 gracias a Lourdes Herrera, una de las fundadoras.

La cita es este domingo de 10 a 17 en el marco de las Fiestas Patronales de la Parroquia San Francisco de Asís que se desarrollarán en Luzuriaga 501, Llavallol, y es el cuarto año que los scouts se suman a la colecta para seguir creando conciencia en la zona.

Bajo el lema "El pelo crece y el amor también" es que durante todo el mes Mechones X Sonrisas van a estar recorriendo distintos distritos y localidades con el propósito de sumar mechones que les permita confeccionar las pelucas oncológicas solidarias.

Como se preparan los integrantes de la ONG que vuelve a Llavallol

Una vez más, los integrantes de la ONG llegarán a Llavallol para sumar mechones a través de una nueva jornada solidaria: "Nos preparamos con mucha emoción como todos los años ya que estos encuentros siempre son un buen momento para juntar pelo y visibilizar la causa", destacó Lorena Rojas, la secretaria de la ONG que nació cuando Lourdes, la fundadora, donó por primera vez su pelo en 2019 a raíz de que su dirigente del grupo scout comenzó un tratamiento de quimioterapia.

Desde su inauguración, Mechones X Sonrisas es un nexo con otras problemáticas que atraviesan a los pacientes oncológicos, por eso hasta cuentan con asesoramiento legal para familiares y pacientes.

Gracias a Lourdes que se vio impactada por el cambio físico y la pérdida de cabello de su dirigente scout fue que decidió donar su pelo en Almirante Brown, pero como no había lugares de recolección de pelo comenzó a juntar y lo mandaba a la provincia de Santa Fe.

Fue así que gracias al contacto que hizo con Dori de "Tu cabello da esperanza" de Monte Grande juntas juntaban pelo y ella confeccionaba las pelucas, pero actualmente se elaboran las pelucas totalmente en Almirante Brown.

Las novedades de la ONG

Una de las novedades de la ONG es que este año presentaron los primeros pasos del "Banco de Pelucas de Almirante Brown", una iniciativa que permitirá seguir fortaleciendo la tarea solidaria y ampliar el acompañamiento hacia la comunidad.

"Durante esta jornada en Llavallol, también conoceremos a nuestras peluqueras solidarias, quienes se formaron durante este año para llevar adelante una labor tan importante como es la confección y adaptación de pelucas oncológicas", adelantaron.

El Curso de Formación de Formadoras de Pelucas Oncológicas fue desarrollado en el "CIC Burzaco", donde ocho alumnas realizaron su capacitación y se encuentran próximas a recibir su certificación como Formadoras para la Confección de Pelucas Oncológicas. "Ese logro representa mucho más que una capacitación, significa formación, solidaridad, compromiso y la construcción de una red comunitaria que acompaña y transforma", recalcaron desde la ONG.

Cómo será la jornada en Llavallol

Los que se acerquen este domingo al encuentro en Llavallol van a poder donar los mechones de pelo gracias a la organización del Grupo Scout La Paz. Durante toda la jornada van a estar las peluqueras para hacer directamente los cortes en el lugar o también existe la opción de llevarlo cortado. Entre lo que se podrá llevar para que la ONG siga trabajando por los pacientes oncológicos, especificaron: "Recibimos donaciones de shampoo, crema enjuague, microtul, hilos, agujas curvas, máquina de coser, cabezas de telgopor o maniquí".

También se puede donar soportes para pelucas, tijeras profesionales, peines, alfileres, cintas métricas y telas para turbantes.

En tanto, los que lleven el cabello deben tener en cuenta que el mechón debe ser de 18 centímetros, puede estar teñido, con canas o con cualquier tratamiento. El cabello debe ser entregado limpio, seco y atado y ser conservado en bolsa, lejos de la humedad y el polvo.

"Mechones x Sonrisas continúa creciendo para que cada mechón donado se convierta en una sonrisa y cada persona que atraviesa un tratamiento pueda sentirse acompañada", concluyeron respecto al objetivo de la ONG.