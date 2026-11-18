El Festival de Tango y Criollismo , un clásico en la escena musical de la región, presenta su décima edición el sábado y el domingo próximo desde las 20. Con una variada programación, la cita será en el Teatro Cosmopolita de Llavallol.

“Como hace ya 10 años, en este encuentro se darán la mano las distintas expresiones de la música de la llanura: el tango, la payada y la música criolla. De esta forma, el Festival de Tango y Criollismo ya es un clásico del conurbano, siendo un encuentro social que, lejos de mirar al tango como materia de exportación, lo adentra en su criollismo esencial”, aseguran los organizadores.

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Desde el festival destacan que la región tuvo grandes exponentes como Juanjo Domínguez o Juan Carlos Gorrías, junto a quienes hoy mantienen la vigencia, Carlos Juárez o Carlos Moscardini.

“Este encuentro cultural ha sabido tener, además, un padrino, que sin duda es la figura más destacada de la cultura bonaerense, y supo ser vecino de Temperley por más de 40 años, el gran Omar Moreno Palacios”, sostienen los organizadores.

La proudcción general está a cargo de Pablo Juárez Levar y Caepp (Centro de Análisis y Elaboración de Políticas Públicas). Se suman Juanchi Bruera, Julián Rulo, María Natalia Mitre, Martín Bracone y Lucina Ferraris.

El Festival, entre el tango y la música criolla

Para los organizadores, “el tango y la música criolla son hermanos, un gajo del mismo árbol, ambos géneros nacieron en nuestros patios, en nuestros campos, en nuestros pueblos, en nuestras guitarras, en nuestras radios, en nuestros trenes, en nuestro puerto, y en nuestros inmigrantes”.

Esta mixtura social y cultural que se expresa en Crlos Gardel, Aníbal Troilo, Oscar del Cerro, Edmundo Rivero, Amalia de la Vega, Carlos Molina, Roberto Ayrala, Omar Moreno Palacios, Carlos López Terra, Roberto Grela, y tantos otros; es patrimonio de estas pampas y -en gran medida- de nuestro sur bonaerense, rural y ciudadano. En el año 2019, en su 3ra edición, fue declarado de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, y en su edición posterior (2020), de interés provincial por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

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Reservas de mesa al WhatsApp: 11 6518 3742 o por mensaje privado en las redes sociales.

Bono contribución por persona para una noche: $20.000 (sugerido)