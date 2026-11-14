Lomas celebra la cultura afro con una jornada de arte, música y danza

La idea de una Argentina exclusivamente blanca sigue muy presente en la sociedad y contribuye a invisibilizar la historia , la identidad y los aportes de las comunidades afrodescendientes . Frente a esa mirada, Lomas de Zamora tendrá una nueva celebración del Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro con actividades gratuitas para los vecinos.

El encuentro se realizará este domingo, a las 20, en el Teatro del Municipio ubicado sobre Manuel Castro 262 . "La gente se va a encontrar con un foyer ennegrecido por obras de artistas visuales y un escenario que tendrá las presentaciones de artistas negros de una gran trayectoria. Es una fecha para reconocer las luchas y el aporte cultural de las comunidades afrodescendientes en nuestro país", señaló Gladys Flores, presidenta de Negras Cimarronas , la colectiva de mujeres que organiza la jornada con el acompañamiento del Municipio.

El legado de Pelusa. La escuela de Fiorito donde estudió Maradona se llenó de arte y solidaridad

"Somos más de lo que ves" es el nombre del encuentro que tendrá como artistas invitados a Lucía Dos Santos (pintora), Brocolix (fotógrafe), Mar Díaz (fotógrafa), Melina Orquidea (pintura), Leonardo Puchetta (xilograbado), Maxi Flores (trabajador del arte), Valery Pinedo (muestra textil e instrumentos), Bloco Afrolatinoamericano (ritmo interior), Marisa Nascimiento (bailarina y profesora de danza afro), Agguepercusion (instrumentos étnicos), La Negra Azul y Grupo de Danza Afro Boliviana .

Los vecinos que vayan al teatro tendrán la oportunidad de celebrar la diversidad cultural a través del arte , la música , la danza y las distintas expresiones que forman parte de la identidad afroargentina . Con propuestas que invitan a conocer otras historias, reconocer raíces y derribar prejuicios, el objetivo es poner en primer plano una herencia que también es parte fundamental de nuestra cultura y que debe tener cada vez más visibilidad.

El Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro se conmemora el 8 de noviembre en memoria de María Remedios del Valle, también conocida como "La Madre de la Patria", que formó parte del Ejército del Norte y combatió en las batallas de Tucumán, Ayohuma y Vilcapugio. Por su valentía y valor en el campo de batalla, Manuel Belgrano la nombró capitana.

Lomas de Zamora, una ciudad antirracista

Para garantizar la igualdad de oportunidades y la eliminación de cualquier tipo de discriminación, el Concejo Delirante sancionó el año pasado una ordenanza que declara a Lomas de Zamora como ciudad antirracista.

"Estuvimos muchos años impulsando este proyecto que marca un gran precedente, ya que es la primera ciudad de Latinoamérica y del Caribe que tiene una ordenanza antirracista. También tenemos un nuevo cuadernillo con la historia de la afrodescendencia en Lomas para incorporar en la currícula de las escuelas", destacó Flores.

Elaborado junto a la Secretaría de Educación del Municipio en el marco del programa Descubrir Lomas, el cuadernillo tiene propuestas pedagógicas con el objetivo de que las y los docentes generen las condiciones para el aprendizaje en torno a la comunidad afroargentina, afrodescendiente, negra y africana.