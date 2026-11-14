Tragedia en Camino Negro: chocó contra el muro de la autopista y murió

Un auto protagonizó un choque fatal en el ex Camino Negro , en la localidad de Ingeniero Budge . El conductor murió a causa del violento impacto contra el muro de contención. Una menor resultó herida.

Mientras muchas miradas se centraban en la terrible explosión en Remedios de Escalada, la tragedia también llegaba a Lomas de Zamora. Todo ocurrió este viernes por la tarde en Camino Presidente Juan Domingo Perón , a la altura de la calle Recondo .

Un Citroën C3 Aircross color blanco perdió el control en la mano hacia Provincia y terminó impactando de frente contra el paredón que divide ambos carriles . La parte delantera del vehículo quedó destruida y el conductor perdió la vida prácticamente en el acto.

El accidente obligó a desplegar un complejo operativo en plena autopista. Se hizo presente una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas , personal de Defensa Civil , dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , personal de Tránsito Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción.

El personal de salud revisó rápidamente a la víctima, que se encontraba sin signos vitales. Lamentablemente, no pudieron hacer nada para salvar su vida. Junto al conductor viajaba una menor de edad, que resultó herida y fue trasladada de urgencia al Hospital Gandulfo para brindarle atención médica, según informaron fuentes oficiales a La Unión.

El auto quedó destruido.

La Policía investiga cómo ocurrió exactamente el brutal choque. Las primeras informaciones apuntan a que el vehículo chocó solo, sin la intervención de otro auto. Analizarán cámaras de seguridad para determinar la mecánica del accidente.

“El auto chocó solo el muro, algo le pasó al chico. La nena lloraba a los gritos y el chico falleció en el momento. Muy triste todo”, señaló un testigo del accidente minutos después de la tragedia.