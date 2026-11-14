Temperley abre su camino en el Reducido ante Ciudad Bolívar en el Alfredo Beranger

El sueño de volver a la máxima categoría del fútbol argentino entra en su etapa más decisiva. Este sábado, desde las 16, Temperley recibirá a Ciudad de Bolívar en el Alfredo Beranger por los octavos de final del Torneo Reducido de la Primera Nacional.

El encuentro, que contará con el arbitraje de Pablo Giménez y será transmitido en exclusiva por la plataforma LPF Play, se disputará a partido único y bajo el formato de ventaja deportiva para el conjunto local.

Para el Gasolero, el duelo representa la oportunidad de ratificar en el mata-mata la solidez demostrada durante toda la fase regular. El equipo de Turdera finalizó en el tercer puesto de su zona con 61 unidades, luego de cerrar la etapa clasificatoria con un empate 2-2 frente a Güemes. Gracias a su mejor ubicación en la tabla, los dirigidos por Nicolás Domingo no solo tendrán el respaldo de su gente, sino que además les bastará con ganar o empatar al cabo de los 90 minutos para sacar boleto a los cuartos de final.

La principal carta de confianza de Temperley radica en su fortaleza en casa, donde se hizo prácticamente inexpugnable a lo largo del año al cosechar 12 victorias en 18 presentaciones en el Alfredo Beranger . En el plano individual, el Gasolero apuesta a la jerarquía y el poder de fuego de sus máximos artilleros en el certamen: Gabriel Hauche, autor de 8 tantos, y Pedro Souto, quien aportó 7 conquistas.

En la vereda de enfrente estará un Ciudad de Bolívar que llega a este compromiso sin presión y con el orgullo de haber alcanzado una clasificación histórica en su temporada debut dentro de la categoría. El elenco bolivarense se metió por la ventana al finalizar séptimo en la Zona A con 51 puntos, tras caer 2-0 ante Deportivo Morón en la última jornada. Consciente de que el reglamento juega en su contra, el equipo visitante está obligado a dar el golpe y quedarse con los tres puntos en Turdera para seguir con vida en el certamen.

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Lejos de intimidarse fuera de su estadio, Ciudad Bolívar mostró una interesante regularidad como visitante durante la temporada, sumando 7 triunfos, 5 empates y 6 derrotas en 18 salidas. Su principal esperanza ofensiva recae sobre los botines de Guillermo Sánchez, goleador del equipo con 8 gritos en el torneo, quien buscará aprovechar los espacios que pueda dejar el conjunto local si el trámite se vuelve cerrado.

El choque de este sábado tendrá además un condimento especial: será el primer enfrentamiento oficial en la historia profesional entre Temperley y Ciudad de Bolívar. Con el silbato inicial de Pablo Giménez —juez que dirigió al Celeste en 15 ocasiones previas con un saldo de 6 victorias, 5 empates y 4 caídas—, Turdera será el escenario de una tarde a todo o nada donde el margen de error es mínimo y el premio es seguir soñando con subir a Primera.

Probables formaciones

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco o Iago Iriarte, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Fernando Brandán o Adrián Arregui, Franco Díaz, Franco Benítez, Pedro Souto; Gabriel Hauche y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

Ciudad Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes o Tobías Fernández, Axel Carrión, Elías Martínez, Federico Peralta; Guillermo Sánchez, Nahuel Yeri, Tomás Guiacobini, Arnaldo González, Maximiliano Gutiérrez; Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.

Hora: 16.00

Estadio: Alfredo Beranger.

Árbitro: Pablo Giménez.

TV: LPF Play.